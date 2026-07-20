Fuegos forestales
El incendio de Guadalajara avanza sin control y ya ha arrasado 26.000 hectáreas y desplaza a 1.200 personas
Los equipos de extinción se preparan para una tarde complicada en el que ya es, en términos de superficie, el peor fuego de Castilla-La Mancha
El incendio declarado el pasado el jueves en la Sierra Norte de Guadalajara ha arrasado 26.000 hectáreas y ha obligado a desalojar ya a 28 poblaciones, con lo que ya son 1.200 personas las que han tenido que abandonar sus casas.
Así lo ha señalado, en declaraciones a los medios, el presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, que ha presidido la reunión del Centro de Coordinación Operativa Integrado (Cecopi) que analiza este incendio, que es ya "en términos de superficie, el mayor incendio que ha visto Castilla-La Mancha".
El perímetro del incendio abarca una extensión de 120 kilómetros tras avanzar alrededor de 10 kilómetros durante la noche de este domingo y las previsiones meteorológicas apuntan a que esta tarde la situación se volverá a complicar, por lo que se están "redimensionando" los equipos para hacer frente al fuego.
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