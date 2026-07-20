Detenida una mujer por atropellar mortalmente a un peatón en Montmeló con una furgoneta robada

La Policía Local de Montmeló (Vallès Oriental) ha detenido a una mujer por atropellar a un peatón con una furgoneta robada. El suceso ocurrió el viernes, cuando la mujer estaba esperando en una parada de autobús cuando se llevó una furgoneta que unos repartidores habían dejado con el motor en marcha mientras entregaban un paquete. Circulaba por la calle Primer de Maig cuando, a la altura del pasaje Tarragona, se subió a la acera y embistió contra la pared a un hombre de 76 años que esperaba para cruzar.

El Sistema de Emergencias Médicas (SEM) trasladó a la víctima al hospital, donde falleció este domingo. El hombre era vecino de Montmeló, mientras que la detenida no reside en el municipio.

Según 'El Caso', la mujer conducía superando ampliamente la tasa de alcoholemia permitida. Fuentes municipales evitan confirmar o desmentir esta circunstancia porque el caso está judicializado.

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La mujer fue detenida inicialmente por un delito de hurto de uso de vehículo y por un delito contra la seguridad vial, además de por lesiones por imprudencia. Sin embargo, este último delito ha sido recalificado como homicidio por imprudencia tras el fallecimiento del hombre atropellado.