Sucesos
Detenido un hombre de 19 años acusado de matar a golpes a la vecina de 75 años de Soses (Lleida)
La víctima salió a pasear la noche del sábado y fue encontrada sin vida en un campo de maíz
Los Mossos d'Esquadra investigan la muerte violenta de una mujer en Soses
Los Mossos d'Esquadra han detenido este lunes a un hombre de 19 años por su presunta relación con la muerte violenta de una mujer de 75 años de Soses (Segrià). Según ha informado la policía, el hombre ha sido detenido en el mismo municipio a primera hora de la tarde. La víctima murió a golpes, según fuentes de la investigación.
Los hechos ocurrieron el sábado por la noche, después de que la vecina saliera a caminar por un camino del municipio y no volviera a casa. Al no regresar al domicilio, sus familiares dieron el aviso de su desaparición, por lo que se puso en marcha un dispositivo de búsqueda con la participación de agentes y vecinos.
Secreto de sumario
Hacia las diez y media de la noche, encontraron a la mujer sin vida en un campo de maíz junto al camino y con indicios de muerte violenta. Los hechos están bajo secreto de sumario.
El Ayuntamiento de Soses (Lleida) ha decretado tres días de luto oficial. En un mensaje difundido en redes sociales este domingo, el consistorio lamentó "profundamente" la muerte de la mujer y expresó el pésame a su familia y amigos. El ayuntamiento ha pedido "el máximo respeto hacia la familia y confía en que las autoridades competentes puedan esclarecer los hechos lo antes posible".
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