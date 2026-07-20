Barcelona celebra la victoria del Mundial sin incidentes: tres detenidos por robo y un denunciado por desobediencia

A diferencia de la celebración del mundial de 2010, Barcelona ha festejado la victoria de la selección española este 2026 de forma más pacífica. Los Mossos d'Esquadra han detenido a tres personas la pasada madrugada: dos de ellos por el robo con violencia de un teléfono móvil en la ronda de Sant Pau y el tercero por el hurto de una mochila. Además, los Mossos interpusieron una denuncia administrativa a una persona por desobediencia. Unos 300 agentes, principalmente de seguridad ciudadana y orden público, se desplegaron por cuatro puntos de la ciudad para evitar incidentes.

El principal punto de control de seguridad, con presencia policial y registros en los accesos, fue en la pantalla gigante de la plataforma marítima del Fòrum, en las que había unas 27.000 personas según los Mossos y unas 30.000 según la Guardia Urbana de Barcelona.

Tras el partido, los agentes fueron a otros puntos de concentración de la fiesta en la ciudad. En concreto, a la plaza de Catalunya, donde habían unos 13.000 aficionados que festejaban la victora española; el Arco del Triunfo, con unos 5.000; y la plaza de Espanya, con más de mil.

También durante las celebraciones por la victoria en el Mundial, el Sistema de Emergencias Médicas (SEM) realizó 29 asistencias. De ellas, 24 en estado leve y cinco menos graves. Del total, 13 personas fueron dadas de alta en el mismo lugar y 16 requirieron traslado a un centro sanitario: siete en el Hospital Clínic, cinco en el CUAP Manso, tres en el Hospital del Mar y una en el CUAP Sant Martí.

Incidentes hace 16 años

En 2010 Barcelona vivió una auténtica batalla campal después de que España ganara el Mundial de Fútbol de Sudáfrica. Hubo 21 detenidos y 78 heridos y se registraron incidentes en varios puntos, principalmente en plaza de Espanya. Allí hubo desórdenes públicos, lanzamiento de objetos, daños en el mobiliario urbano y quema de contenedores.

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Durante las celebraciones de hace 16 años, que se concentraron en plaza de Espanya y la Rambla, varios grupos de personas causaron desperfectos en 16 vehículos de los Mossos. De los 78 heridos 9 eran agentes de los Mossos y 3 de la Guardia Urbana. También se trasladaron a 22 personas a hospitales y centros médicos por diferentes lesiones, como traumatismos y golpes, luxaciones, heridas por cristales e intoxicaciones etílicas.