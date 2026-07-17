Ataque viral
Tres detenidos y dos investigados en Barcelona por el reto viral “happy slapping”: agresiones aleatorias y difundidas en redes
Los agentes buscarían a un sexto implicado en estos ataques en grupo
Los Mossos investigan a un grupo de jóvenes por varias agresiones en el Eixample de Barcelona difundidas en redes sociales
Agentes de la Unidad de Investigación del Eixample de los Mossos d'Esquadra han detenido a tres hombres, de entre 18 y 22 años, como presuntos autores de un mínimo de seis agresiones cometidas en Barcelona durante la madrugada del 5 de julio de forma aleatoria. Los agentes también investigan penalmente a otros dos sospechosos por su presunta participación en los hechos y tienen activa una orden de busca y captura contra un sexto implicado.
Están acusados de varios delitos contra la integridad moral y de lesiones leves. Los agentes sospechan que los acusados podrían estar realizando el conocido reto viral denominado “happy slapping”, que consiste en grabar agresiones para obtener repercusión en internet.
La investigación comenzó tras detectarse vídeos que se habían hecho virales en diversas redes sociales en los que aparecían un grupo de jóvenes que agredía de manera indiscriminada a diferentes personas en la vía pública mientras grababa las acciones con teléfonos móviles. Los hechos tuvieron lugar en una misma noche y causó mucha alarma por la impunidad con la que actuaban los sospechosos, que siempre lo hacían en grupo.
Los agentes pudieron identificar a varias víctimas y recoger sus testimonios. Paralelamente, el análisis de las imágenes, las declaraciones de testigos y la colaboración ciudadana y de la seguridad privada del ocio nocturno permitieron identificar a los presuntos autores. El 16 de julio se estableció un dispositivo policial que culminó con la detención de tres de los principales investigados. Un cuarto implicado declaró voluntariamente ante los investigadores, otro está denunciado por estos hechos y un sexto continúa pendiente de localización, con una orden policial de detención vigente.
Los Mossos indican que los sospechosos, que son vecinos de varias localidades del Vallès Oriental, cometieron seis agresiones, algunas de las cuales causaron lesiones leves a las víctimas. Los investigadores consideran que el objetivo de los autores era grabar las escenas y difundirlas públicamente para obtener notoriedad e impacto en las redes sociales.
Los investigadores han podido acreditar varias agresiones, pero tienen constancia de que hay más víctimas que aún no han denunciado los hechos. En este sentido, los Mossos d'Esquadra hacen un llamamiento a todas aquellas personas que hayan sido víctimas de alguna agresión aquella madrugada o que se reconozcan en las imágenes difundidas en las redes sociales para que contacten con la policía. La denuncia de las víctimas resulta fundamental para acreditar todos los hechos y garantizar una respuesta judicial adecuada.
La policía recuerda que la grabación y difusión de agresiones no solo conlleva responsabilidades penales por los actos violentos cometidos, sino también por la vulneración de la dignidad y la integridad moral de las víctimas.
Suscríbete para seguir leyendo
- Rosalía entra en el examen para obtener la nacionalidad española: 'Una de las cantantes españolas más famosas actualmente es...
- Jhonny Mancilla, profesor: 'Estamos ante una generación de jóvenes para quienes la escuela clásica ya no da respuesta
- La madre de Noelia, la joven que recibió la eutanasia, pide identificar a los violadores de su hija: 'No quería que esto quedara impune
- Estas son las 5 carreras universitarias con los sueldos más bajos tres años después de graduarse
- Catalunya emite un aviso por contaminación atmosférica y mala calidad del aire ante la llegada de una intensa calima
- La pediatra del CAP que atendió al bebé maltratado en Barcelona no detectó lesiones anales tres días antes de su hospitalización
- El pederasta de La Salle Bonanova ingresa en la cárcel de Brians 2 seis años y medio después de la denuncia
- Estado de los embalses hoy, 16 de julio en Catalunya: consulta el estado de Sau, Foix, Susqueda y el resto de pantanos