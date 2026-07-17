Los Mossos desplegarán un dispositivo para la final del Mundial entre España y Argentina en Barcelona y su área

Los Mossos d'Esquadra han planificado un dispositivo especial para garantizar la seguridad, la convivencia y la normalidad tanto durante la final del Mundial de fútbol, disputada entre España y Argentina, como en las posibles celebraciones posteriores, sea cual sea la selección que se alce con la copa en Nueva York. "Los agentes han previsto diferentes escenarios operativos en función del resultado final del encuentro", apuntan fuentes policiales.

Para realizar este operativo, los Mossos cuentan con la colaboración de las policías locales de los municipios donde se retransmite el encuentro en directo. El más amplio será en Barcelona, donde habrá varios puntos en los que se ubicará la policía. El Ayuntamiento colocará la pantalla gigante en Les Corts, donde se desplazarán efectivos de seguridad ciudadana y de orden público –como ARRO y Brigada Móvil, de los Mossos–, junto con unidades de la Guardia Urbana.

Agentes de paisano contra los hurtos

Su principal misión es prevenir incidentes durante el partido y tras su finalización, sea cual sea el resultado. El dispositivo de seguridad también incluirá agentes de paisano que deberán evitar delitos como hurtos. La Guardia Urbana de Barcelona también pondrá especial atención a la venta ambulante.

Fuentes policiales explicar que, en el caso de Barcelona, se establece un "doble objetivo operativo": por un lado, garantizar la seguridad de los aficionados que sigan el partido en la pantalla gigante instalada por el Ayuntamiento de Barcelona así como dar respuesta a las posibles celebraciones espontáneas que puedan producirse posteriormente en diferentes puntos de la ciudad.

Por este motivo, los Mossos activarán un Centro de Coordinación Operativa regional "para asegurar el seguimiento en tiempo real del evento y la adaptación de los recursos a la evolución de la situación". En este sentido, se desplegarán los efectivos policiales en otros puntos de la ciudad.

Una de las dos aficiones celebrará la victoria. Bien sea la española, más numerosa, como la argentina, se espera que acudan al centro de Barcelona para seguir con la celebración. Por este motivo, se ubicarán efectivos en puntos muy concretos del centro, como plaza de Espanya, plaza de Catalunya o Arc de Triomf, donde habrá varias furgonetas de unidades de orden pública listas para intervenir en caso necesario. Cabe decir que, hasta el momento, celebraciones tras los partidos de semifinales disputados por España o Argentina no han registrado incidentes.

Colonia argentina en Castelldefels

Los Mossos también tienen previstos dispositivos específicos en ciudades del área metropolitana en las que se coloquen pantallas para ver la final. Una de ellos será la plaza de Teresa Claramunt de Castelldefels junto a la policía local de esta localidad. En este municipio existe una nutrida colonia de argentinos y de uruguayos, la mayoría empresarios, que también se movilizarán para ver la final junto con la hinchada española. Además del partido habrá música en directo en la plaza hasta las dos de la madrugada.

La policía establecerá un perímetro de seguridad, con unidades de orden público y patrullas de seguridad ciudadana, en la plaza para intervenir en caso de incidentes o lanzamiento de pirotecnia con riesgo para la ciudadanía. Fuentes policiales han explicado que los agentes permitirán las celebraciones en este punto pero no en otros del municipio, ya que el pasado martes, cuando España se clasificó para la final, unos aficionados que estaban viendo el partido en esta plaza de Castelldefels causó algunos pequeños actos vandálicos cuando se desplazaron hacia la avenida de la Constitució. El pasado martes en esta plaza de Castelldefels había unas 4.000 personas y fuentes policiales destacaron el carácter pacífico y familiar del evento.

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También se establecerán dispositivos policiales en otras localidades en las que se ubicarán pantallas gigantes para seguir la final, como Badalona, Sant Adrià, Santa Coloma o Sabadell, entre otras. En estos puntos se espera una alta concentración de aficionados, principalmente seguidores de España, que estarán en un ambiente lúdico y festivo con música. Está previsto que acudan familias enteras junto a mucha gente joven para seguir el partido en directo. Los Mossos d'Esquadra colocarán unidades de orden público junto a patrullas y policías locales cerca de las plazas o calles en las que esté la pantalla. En algunos municipios está previsto algún corte de tráfico para garantizar tanto la seguridad como la celebración posterior, más multitudinaria si gana España.