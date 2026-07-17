Suceso en Barcelona
Dos detenidos por tener un 'narcobuzón' con medio kilo de cocaína en una vivienda de Nou Barris
La policía también desmanteló el narcopiso acorde con el lugar en el que recibían el correo
Desarticulado un narcopiso en el barrio de La Florida de L'Hospitalet
Un viejo axioma señala que las buenas noticias viajan rápido como los pájaros, mientras que las malas noticias tardan en llegar como las tortugas. A la vista de lo encontrado por agentes de la Guardia Urbana de Barcelona y de los Mossos d'Esquadra en un buzón de un edificio de viviendas en Nou Barris, este precepto relacionado con los mensajes que se reciben debería ampliarse para saber cómo puede llegar por correo la droga hasta casi la puerta de tu casa.
En una operación conjunta este jueves por la mañana, los agentes desmantelaron un punto de droga, también conocidos como narcopisos, en este edificio de Nou Barris. Su sorpresa fue descubrir que los sospechosos escondían la droga en el buzón de la vivienda. Y es que el mejor sitio para esconder algo es tenerlo prácticamente a la vista.
En este caso, tras numerosos folletos de publicidad antiguos, los agentes localizaron medio kilo de cocaína. Los habitantes del narcopiso, que quedaron detenidos, había decidido almacenarla ahí, por si la policía acudía a la vivienda. También estaba más cerca de la calle por si iban a recibir la visita inesperada de un comprador.
La operación se hizo tras dos meses de investigación. La policía había recibido información sobre la existencia de este narcopiso en esta vivienda y que tenía una alta afluencia de compradores, que iban a cualquier hora del día. Por eso, se notificaron también numerosas quejas vecinales por molestias, por el incivismo de estos compradores y la degradación del espacio público cercano a la vivienda, ya que iban a consumir los que adquirían la droga.
Por todo ello, Mossos y Guadia Urbana establecieron un dispositivo conjunto que acabó con dos detenidos. En el registro del narcopiso se encontraron 11.000 euros en efectivo y 265 gramos de joyas de oro, presuntamente usadas para comprar la droga. La cocaína se escondía en el buzón, un buen lugar para recibir una sorpresa, siempre que haya pasado el cartero, y aspirar a la felicidad.
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