Cae de un piso 27 en Dubái: muere la famosa 'influencer' Kauana Bilhar

La 'influencer' brasileña Kauana Bilhar, de 27 años, ha fallecido tras caer desde el piso 27 de un rascacielos en Dubái. La noticia ha sido confirmada por su madre, Darla Bilhar, a través de una emotiva publicación en redes sociales.

A pesar de ser brasileña, Bilhar vivía en Emiratos Árabes Unidos desde hacía dos años y recientemente se había prometido con su pareja, Bárbara Abrantes.

Además, contaba con más de 22.000 seguidores en Instagram, donde compartía imágenes de sus viajes y su vida de lujo.

Según informa el medio brasileño 'O Globo', las autoridades locales han iniciado una investigación para determinar las circunstancias reales de la muerte de la 'influencer', el pasado día 8. Aunque de momento, los investigadores no tienen clara la causa de muerte de Bilhar y no descartan homicidio, feminicidio ni suicidio.

Su prometida estuvo con ella durante el incidente

Esto se debe a que, según confirma el medio brasileño, Bárbara estaba junto a Kauana en el momento del incidente y fue quien comunicó la noticia de la muerte a su familia. Además, expone que poco después del trágico incidente, Barbara envió un mensaje de voz, en pleno ataque de pánico, a una de sus mejores amigas.

XAH02 DUBÁI (EMIRATOS ÁRABES UNIDOS) 06/06/2013.- Vista de la torre Infinity (c) durante los trabajos de construcción en Dubái (Emiratos Árabes Unidos) hoy, jueves 6 de junio de 2013. Situado en la marina de Dubái, el rascacielos de 306 metros de altura cuenta con 80 plantas y es considerado el más alto del mundo y tendrá una torsión de 90 grados cuando se complete. La inauguración oficial está prevista para el 10 de junio. EFE/Ali Haider. Construcción. edificios. rascacielos. Torre Infinity / ALI HAIDER / EFE

A pesar de esto, la prometida de la difunta declaró a la policía que la pareja se llevaba bien antes del incidente; incluso Bárbara alegó haberle regalado un gato británico de pelo corto tan solo unas semanas antes de su muerte.

De hecho, toda esta información se puede observar en la última publicación que subió Bilhar antes de fallecer, en la que sale posando con un gran ramo de flores, las alianzas de su boda y su nuevo gato con un mensaje de amor hacia Bárbara: "Gracias por creer en mis sueños cuando yo tenía demasiado miedo para creer en ellos. Me siento plenamente realizada, feliz y aún más enamorada de ti. Te amo".

Se encontraba de viaje en Dubái

Tampoco se ha determinado aún la fecha ni la hora de la muerte. Pero la madre ha declarado a los cuerpos de seguridad de Emiratos Árabes Unidos que su hija se encontraba de viaje en Dubái cuando ocurrió el incidente. Además, la propia Darla Bilhar se ha desplazado a los Emiratos Árabes Unidos para seguir las investigaciones y gestionar el traslado del cuerpo a Brasil.

Entre todo ese dolor, Darla publicó un mensaje en sus redes sociales lamentando el fallecimiento de su hija: "No existen palabras capaces de expresar el tamaño del vacío que dejaste. Hoy ya no estás a mi lado como soñaba, pero vivirás para siempre dentro de mí. Te amo infinitamente, mi niña, hasta el día en que podamos reencontrarnos".

Vídeo de la madre de Kauana

Además, ha publicado un vídeo en sus redes sociales en el que pide respeto en esta situación tan delicada y, de alguna manera, intenta despedirse de su hija: "Con el alma hecha pedazos, vengo a hablar. Mi hija merece respeto. Hoy ya no estás a mi lado como soñé, pero vivirás para siempre en mí".

Por otro lado, su prometida no ha hecho ninguna declaración pública. Además, ha borrado la foto de perfil de su cuenta de Instagram y ha puesto su cuenta en privado. De esta manera, parece que Bárbara ha decidido desactivarse la cuenta e intentar pasar esta situación alejada de las redes.