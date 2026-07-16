Un mosso detiene a tiros un coche en L'Hospitalet después de que el conductor haya intentado embestir a una patrulla para huir

Un agente de los Mossos d'Esquadra ha detenido este jueves por la tarde a disparos un coche después de que el conductor haya intentado embestir a una patrulla para huir, según ha avanzado 'Metrópoli abierta' y han confirmado al ACN fuentes policiales. Los hechos han ocurrido sobre las cuatro en la avenida Torrent Gornal. Tras una persecución, el coche policial ha logrado cerrar el paso al vehículo, y los agentes han bajado para detener al individuo. Cuando se dirigían, el conductor ha acelerado hacia ellos, que estaban en el único espacio por el que escapar. Los agentes saltaron para esquivar el coche y uno de los policías disparó contra él para detenerlo, maniobra que logró su objetivo. No ha habido heridos en esta acción, afirman los Mossos.

Todo ello ha empezado cuando la patrulla ha detectado en la avenida Torrent Gornal de Hospitalet un vehículo conducido por una persona a la que constan varios delitos y los agentes han querido detenerla para identificarla. Sin embargo, el conductor hizo caso omiso de los avisos y huyó.

Los policías le han intentado detener y se ha iniciado una persecución durante la cual el individuo ha conducido de forma temeraria, según el relato ofrecido por los Mossos. Finalmente, los agentes le pudieron cerrar el paso con el coche patrulla y salieron del vehículo para intentar detener al individuo, pero fue entonces cuando el conductor aceleró hacia dónde estaban ellos, único espacio por el que se podía escapar.

Noticias relacionadas

Los agentes saltaron para evitar el coche y uno de los policías sacó el arma y disparó entre dos y cuatro disparos para detenerlo. Las balas impactaron en el coche y consiguieron que se detuviera unos metros más allá. Después los agentes pudieron identificar y detener al hombre, un individuo bastante conocido en L'Hospitalet al que constan 19 antecedentes policiales por delitos de tipología diversa.