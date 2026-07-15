Trece heridos, uno grave, por la caída de un árbol en una masía de Olot

Al menos 13 personas han resultado heridas por la caída de un árbol en una masía de Batet de la Serra, en el término municipal de Olot. Los equipos de emergencias recibieron el aviso a las 14.59 horas.

El árbol ha caído en el porche de una especie de pajar de una masía donde el grupo, formado por seis monitores y dieciséis menores de entre 9 y 11 años, comían. Estas personas se alojan en una casa de colonías cercana.

Hasta el lugar se desplazaron cuatro dotaciones de los Bomberos, cinco ambulancias del Sistema de Emergencias Médicas (SEM), un equipo conjunto, un helicóptero medicalizado y el equipo de psicólogos.

Según informa el SEM, la actuación continúa en curso y, hasta el momento, han trasladado a una persona en estado grave al Hospital Trueta de Girona.

También llevaron hasta el Hospital de Olot a otros 12 heridos, uno en estado menos grave y 11 leves (8 menores y 3 adultos), mientras que los 9 afectados restantes (2 adultos y 7 menoreS) no han necesitado traslado hospitalario. Las primeras informaciones apuntan a que la persona herida de mayor gravedad sería una monitora de un grupo de menores que estarían pasando unos días de colonias en la zona.

A consecuencia del viento, el árbol ha caído sobre el tejado del porche en el que estarían los afectados, provocando heridas a ocho personas. Una de ellas de gravedad.

Los equipos de emergencias, en coordinación con las autoridades municipales, han habilitado un espacio para que las familias puedan ir a recoger a los menores. Según informa el SEM, el equipo de psicólogos está atendiendo a los menores en el centro cívico de Santa Pau.

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