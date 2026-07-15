En Palma
Dos condenados por estafar a un hombre con una falsa herencia de 20 millones de euros
Los acusados aceptan penas de 14 y 18 meses de prisión por engañar a la víctima con la falsa muerte de una pariente a la que no conocía
Marcos Ollés
Dos hombres fueron condenados ayer en Palma por estafar 105.000 euros a un hombre haciéndole creer que iba a obtener una herencia de 20 millones de euros y propiedades en Dubai y Reino Unido de una familiar fallecida a la que no conocía. Los dos acusados, representados por los abogados Jaime Calvar y María Teresa Cuadros, reconocieron los hechos, se declararon autores del delito y acataron penas de 14 y 18 meses de prisión respectivamente tras alcanzar un acuerdo con la Fiscalía, que pedía inicialmente cuatro años de cárcel para cada uno de ellos.
Los dos condenados enviaron a la víctima un correo electrónico en febrero de 2019 en el que, haciéndose pasar por una entidad bancaria austriaca, le decían que una pariente a la que no conocía había fallecido y que él debía actuar como albacea de su patrimonio, valorado en 20 millones de euros.
Los procesados le hicieron creer que tenía que enviar dinero a cuentas bancarias del extranjero para pagar los impuestos necesarios para transferir los activos a su cuenta. La víctima llegó a enviar a a los acusados más de 105.000 euros.
En el fraude participaron otras personas qeu no han podido ser identificadas y el dinero de la víctima desapareció y no ha podido ser recuperado. Los dos encausados se han comprometido a devolvérselo.
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Fuente: Diario de Mallorca
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