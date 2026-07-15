Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Encuesta CISEncuesta GESOPLamine YamalFrancia - EspañaFranciaJosep PedrerolAP7Pedro PorroServicios mínimos RodaliesCalorRafa Nadal
instagramlinkedin

En Palma

Dos condenados por estafar a un hombre con una falsa herencia de 20 millones de euros

Los acusados aceptan penas de 14 y 18 meses de prisión por engañar a la víctima con la falsa muerte de una pariente a la que no conocía

Los dos condenados, ayer en la Audiencia Provincial de Palma.

Los dos condenados, ayer en la Audiencia Provincial de Palma. / M.O.I.

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google

Marcos Ollés

Palma
Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico

Dos hombres fueron condenados ayer en Palma por estafar 105.000 euros a un hombre haciéndole creer que iba a obtener una herencia de 20 millones de euros y propiedades en Dubai y Reino Unido de una familiar fallecida a la que no conocía. Los dos acusados, representados por los abogados Jaime Calvar y María Teresa Cuadros, reconocieron los hechos, se declararon autores del delito y acataron penas de 14 y 18 meses de prisión respectivamente tras alcanzar un acuerdo con la Fiscalía, que pedía inicialmente cuatro años de cárcel para cada uno de ellos.

Los dos condenados enviaron a la víctima un correo electrónico en febrero de 2019 en el que, haciéndose pasar por una entidad bancaria austriaca, le decían que una pariente a la que no conocía había fallecido y que él debía actuar como albacea de su patrimonio, valorado en 20 millones de euros.

Los procesados le hicieron creer que tenía que enviar dinero a cuentas bancarias del extranjero para pagar los impuestos necesarios para transferir los activos a su cuenta. La víctima llegó a enviar a a los acusados más de 105.000 euros.

Noticias relacionadas

En el fraude participaron otras personas qeu no han podido ser identificadas y el dinero de la víctima desapareció y no ha podido ser recuperado. Los dos encausados se han comprometido a devolvérselo.

Suscríbete para seguir leyendo

Fuente: Diario de Mallorca

TEMAS

Añádenos en Google
  1. Estos son los cambios en la ley de dependencia y discapacidad, una reforma que trae consigo más financiación y prestaciones
  2. La Policía Nacional desarticula en Badalona una trama dedicada a la venta fraudulenta de empadronamientos
  3. Mueren ahogados dos hermanos gemelos de 11 años en el río Ter en Manlleu
  4. José Antonio Marina, filósofo: “El mayor error educativo ha sido decirles a los jóvenes: solo importa tu felicidad y lograrla es muy fácil”
  5. El Congreso aprueba la gran reforma de la dependencia y la discapacidad: más financiación, nuevos derechos y cuidados en casa
  6. Científicos españoles detectan por primera vez azúcar en el corazón de la Vía Láctea: 'Está en una gran nube de gas y polvo
  7. Un juzgado contencioso estudia tres demandas por vulneración de derechos fundamentales en la infiltración de docentes
  8. Las entidades sociales de Catalunya detectan al menos 40 ayuntamientos que ponen trabas para empadronarse

Dos condenados por estafar a un hombre con una falsa herencia de 20 millones de euros

Dos condenados por estafar a un hombre con una falsa herencia de 20 millones de euros

Agresión homófoba en Murcia: se lía a puñetazos y patadas contra su víctima mientras cinco testigos miran sin hacer nada

Agresión homófoba en Murcia: se lía a puñetazos y patadas contra su víctima mientras cinco testigos miran sin hacer nada

Detenido en Águilas por robo con violencia y se investiga además un delito de odio

Barcelona aprueba la regulación de las pistolas táser para la Guardia Urbana

Barcelona aprueba la regulación de las pistolas táser para la Guardia Urbana

Unos ladrones intentan asaltar la casa de Lamine Yamal en Esplugues tras el Francia-España

Unos ladrones intentan asaltar la casa de Lamine Yamal en Esplugues tras el Francia-España

Controlado el incendio de Aiguamúrcia, en Tarragona, tras arrasar 154 hectáreas de masa forestal

Controlado el incendio de Aiguamúrcia, en Tarragona, tras arrasar 154 hectáreas de masa forestal

Cae en Barcelona una banda de estafadores que usurpaban la identidad: consiguió 131.000 euros en 12 días

Cae en Barcelona una banda de estafadores que usurpaban la identidad: consiguió 131.000 euros en 12 días

Cae en Barcelona una banda de estafadores que usurpaban la identidad: consiguió 131.000 euros en 12 días