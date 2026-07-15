Cae en Barcelona una banda de estafadores que usurpaban la identidad: consiguió 131.000 euros en 12 días

Agentes de la Unidad de Investigación de la comisaría de Horta-Guinardó de los Mossos d'Esquadra detuvieron el pasado 8 de julio a cinco sospechosos, entre 22 y 54 años, de pertenecer a una banda especializada en la suplantación de identidad y la estafa financiera. Las detenciones se llevaron a cabo en Cerdanyola del Vallès, Mollet del Vallès, Ripollet y Montcada i Reixac, mientras que en el registro de un domicilio de Cerdanyola del Vallès, los agentes intervinieron 1.600 documentos de identidad de personas de toda España, documentación bancaria, teléfonos móviles, tarjetas SIM y 13.500 euros en efectivo.

La investigación comenzó tras diversas denuncias por suplantación de identidad y contratación fraudulenta de productos financieros. En 12 días los sospechosos consiguieron 131.000 euros con el vaciado de tarjetas contratadas fraudulentamente a nombre de las víctimas suplantadas gracias a este sistema. La investigación continúa abierta y no se descarta la localización de nuevas víctimas, dada la gran cantidad de documentación intervenida aún pendiente de análisis.

Por fases

Los investigados obtenían documentación de identidad sustraída a las víctimas, la conservaban durante largos períodos y seleccionaban a la persona del grupo con mayor parecido físico para suplantar su identidad. Con el DNI y los datos bancarios obtenidos fraudulentamente en entidades financieras, contrataban tarjetas de crédito y productos de financiación en establecimientos comerciales, sustituyendo los datos de contacto de las víctimas por otros bajo su control para evitar ser detectados. El objetivo era contratar diversos productos financieros en poco tiempo y maximizar el crédito disponible antes de que el fraude fuera descubierto.

La fase final consistía en monetizar los productos financieros contratados fraudulentamente. La principal vía detectada era la retirada de efectivo en establecimientos de juego, donde los integrantes del grupo efectuaban operaciones consecutivas y fraccionadas hasta agotar prácticamente la totalidad de los límites de las tarjetas.

Paralelamente, una parte del crédito también se destinaba a la adquisición de teléfonos móviles de alta gama y otros productos de fácil reventa.

Control telefónico

Uno de los elementos más relevantes para los investigadores ha sido el análisis de las líneas telefónicas utilizadas durante las contrataciones fraudulentas. Las tarjetas SIM se daban de alta con identidades falsas o de terceras personas, pero el estudio de los terminales móviles permitió relacionar múltiples hechos delictivos e identificar los dispositivos utilizados de manera recurrente por el grupo.

La investigación también ha contado con el análisis de documentación bancaria, imágenes de videovigilancia, registros de acceso a establecimientos de juego, seguimientos policiales y otras diligencias técnicas que han permitido acreditar la actuación conjunta y coordinada de los investigados.

Los Mossos sospechan que el grupo criminal estaba organizado con una distribución clara de funciones. La organización disponía de personas encargadas de obtener documentación sustraída, ejecutores de las suplantaciones presenciales, gestores de las líneas telefónicas y de los terminales móviles, responsables de vigilancia y apoyo logístico y, finalmente, miembros dedicados a retirar el dinero o adquirir productos con el crédito obtenido fraudulentamente.

Los agentes han acreditado los delitos de estafa, usurpación del estado civil, falsificación de documento público y pertenencia a grupo criminal por la reiteración de los hechos, la participación coordinada de los investigados, el uso compartido de dispositivos e identidades y su presencia conjunta de los sospechosos en la contratación de los productos financieros o retirada de dinero.

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Presuntamente, los principales investigados conservaban documentación sustraída, datos bancarios y otras evidencias relacionadas con los fraudes. Uno de los presuntos líderes del grupo ya había sido investigado por hechos similares y, en una operación conjunta de los Mossos d'Esquadra y la Policía Nacional en el año 2018, se le intervinieron cerca de 1.400 documentos de identidad. Las últimas actuaciones también han permitido localizar documentación de terceros, documentación bancaria y dinero en efectivo, por lo que la policía cree que seguía con la actividad.