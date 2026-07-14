El 17,4% de los vehículos catalanes suspenden la ITV a la primera

La ITV sigue siendo uno de los principales indicadores del estado del parque automovilístico. El estudio "Antiguos y mal mantenidos. Mantenimiento de los coches en España: problemática, accidentalidad y riesgos (2015-2024)", elaborado por la Fundación Línea Directa en colaboración con Centro Zaragoza, indica que 1 de cada 3 vehículos obligados a pasar la inspección no acude a la cita, según datos aportados por la Asociación Española de Entidades Colaboradoras de la Administración en la Inspección (AECA-ITV). Para Fundación Línea Directa no pasar la inspección incide en el incremento del 51% de las sanciones por circular sin la ITV en regla entre 2015 y 2024.

El estudio también señalan que, entre quienes sí acuden a la inspección, el 17,9% suspende a la primera y acumulan de media dos defectos incompatibles con la conducción. Por Comunidades, Asturias (32,4%) es la región que mayor proporción registra, seguida de Galicia (23,4%), muy por encima de la media nacional. En el lado opuesto se encuentran la Comunidad Valenciana (10,5%) y País Vasco (13,7%). Por su parte, en Catalunya, el porcentaje de ITV negativas en primera inspección en los diez últimos años ha sido del 17,4%.

La proporción de suspensos aumenta conforme se retrasa la revisión, según el estudio. El 15% de los vehículos que acuden puntualmente a la ITV la suspenden, mientras que esta tasa alcanza el 25% en los coches que acumulan más de un año de demora. En cuanto a los defectos (leves y graves) más habituales en los aspectos clave de la seguridad vial, los más comunes son en el alumbrado (37%), en el motor y la transmisión (19%), en los frenos (12%), en los ejes y las ruedas (9%) y en la dirección (4%).

Para Línea Directa el estudio indica que existen unos hábitos de mantenimiento de los vehículos cada vez más preocupantes. Añaden que "el aumento del precio de los vehículos, el encarecimiento de las reparaciones y la situación económica de muchos hogares están llevando a miles de conductores a retrasar revisiones, acudir a mecánicos “pirata” o incluso prescindir de operaciones básicas de mantenimiento". Por eso concluyen que es "una tendencia que no solo afecta a la vida útil del automóvil, sino también a la seguridad vial".

Coches más viejos

La antigüedad media de los turismos españoles alcanza los 14,5 años, un 58% más que en 2010. El estudio remarca que cuanto más antiguo es un vehículo, se tiende a invertir cada vez menos en su mantenimiento, sobre todo en un contexto en el que el precio de las reparaciones se ha incrementado un 22% en los últimos 5 años.

"Las consecuencias de todo ello son especialmente preocupantes, ya que cuando un coche con deficiencias se ve implicado en un accidente, la letalidad se triplica respecto a los siniestros en los que los vehículos están bien mantenidos", señalan desde Línea Directa y remarcan que "si estos defectos se dan, además, en neumáticos, frenos, dirección o suspensión, la probabilidad de fallecimiento entre las víctimas se multiplica por 5 frente a aquellos en los que no se detectan problemas".

El estudio señala que en la última década, al menos 670 personas fallecieron y más de 23.000 resultaron heridas en siniestros en los que los coches implicados no estaban bien mantenidos, aunque se estima que pueden ser muchos más por la dificultad de determinar la causa mecánica al cumplimentar in situ el atestado. Además, los coches de más de 15 años implicados en accidentes con víctimas presentaron un 70% más de defectos que los nuevos (0-4 años).

1.700 encuestados

El informe ha analizado el total de accidentes de tráfico de turismos con deficiencias entre 2015 y 2024 así como los resultados en las ITV, además de los resultados de una encuesta realizada a 1.700 conductores mayores de 18 años de toda la geografía española.

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Mar Garre, directora general de la Fundación Línea Directa, señala que "en un contexto en el que la renovación del parque se ha ralentizado y España cuenta con uno de los parques automovilísticos más antiguos de los países de su entorno, es especialmente importante invertir en un mantenimiento adecuado de nuestro coche. Ser responsable implica, no solo cumplir las normas al volante, sino también asegurarnos de que nuestro coche reúne todas las garantías de seguridad, sobre todo de cara a los desplazamientos de verano".