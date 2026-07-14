Un juzgado contencioso estudia tres demandas por vulneración de derechos fundamentales en la infiltración de docentes

La infiltración del pasado 6 de mayo de dos agentes de los Mossos d'Esquadra en una asamblea de docentes que se celebraba en el institut Pau Claris de Barcelona, donde se pretendía hablar de las acciones a llevar a cabo para los días de huelga, sigue dejando polémica política. La consellera d'Interior, Núria Parlon, y el director general de la Policía, Josep Lluis Trapero, han comparecido este martes en la comisión parlamentaria de "Investigación sobre la Infiltración de Policías de los Cuerpos del Estado en los Movimientos Sociales, Políticos y Populares de los Países Catalanes y sobre el Espionaje con Software Espía por parte del Reino de España".

Sin embargo, buena parte de la sesión ha estado centrada en debatir sobre la idoneidad de la presencia de Parlon y Trapero en esta comisión. Los dos habían pedido por carta al presidente del Parlament una aclaración de su comparecencia, ya que consideraban que la comisión se centra en los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, que son Policía Nacional y Guardia Civil y no Mossos, y que ya dieron las explicaciones oportunas sobre la infiltración policial en la reunión de docentes en mayo pasado en la comisión de Interior.

Parlon ha señalado que se ha alterado "el objeto de la comisión" para hablar sobre la actuación de los Mossos cuando no son parte de los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado pese a que un informe de los letrados del Parlament aclaran que sí que se pueden considerar al referirse la comisión a "policías del Estado".

Pese a esto, Parlon ha recordado su anterior comparecencia sobre la presencia de Mossos en la asamblea de profesores ya explicó que no se trataba de una "instrucción política sino de una decisión operativa", que fue una "infiltración torpe en un momento delicado de las movilizaciones de docentes", un "error garrafal" y que "no volverá a suceder", ya que el procedimiento ha cambiado y ahora estas obtenciones de información las autorizará el comisario jefe.

Además, la consellera ha dejado claro que la información reservada anunciada ha quedado en suspenso, tal y como marca la normativa, mientras se sigue el proceso judicial abierto en la Sección Contencioso Administrativa del Tribunal de Instancia de Barcelona por tres demandas por vulneración de derechos fundamentales presentadas por los sindicatos CGT, Ustec e Intersindical. Parlon también ha añadido que la presencia de Mossos en esta comisión no tiene nada que ver con "la figura del agente encubierto".

Sin "mala fe"

En el mismo sentido, Josep Lluis Trapero ha recordado que los infiltrados están regulados por la jurisprudencia y que deben estar siempre autorizados por un juzgado en casos de crimen organizado y terrorismo. También ha señalado que esta figura es "ajena" a la búsqueda de información para evaluar riesgos y con la "inoportuna presencia de las policías" en la asamblea de docentes. Ha añadido que no fue con "mala fe", sino una cuestión "operativa".

"No se daba un principio de oportunidad la asistencia de las agentes, pero no fue una injerencia de los derechos ni libertades de nadie", ha añadido Trapero y ha remarcado que "para conseguir información no se elimina ningún otro derecho". También ha indicado que algunas presencias en asambleas no son para espiar a nadie sino para garantizar los derechos y la seguridad de los manifestantes, ya que en todo momento los agentes quieren evitar cualquier alteración del orden público.

Trapero ha indicado que el comisario general de Información de Mossos conocía la presencia de las agentes en la reunión docente. En su comparecencia ha destacado las tareas de mediación para obtener datos que ayuden a evaluar los riesgos de las protestas.

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Además, ha remarcado que no tiene conocimiento sobre "la Infiltración de Policías de los Cuerpos del Estado en los Movimientos Sociales, Políticos y Populares de los Países Catalanes y sobre el Espionaje con Software Espía"