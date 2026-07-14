Dos detenidos por asaltar ancianos para robarles la cadena de oro en Castelldefels, Viladecans y Sant Cugat

Los Mossos d'Esquadra detuvieron el pasado 8 de julio a dos hombres, de 29 y 36 años, como presuntos autores de varios delitos de robo con violencia cometidos en Castelldefels, Viladecans y Sant Cugat del Vallès. La investigación se inició a raíz de varios asaltos similares con el mismo método, el tirón, cometidos principalmente en zonas comerciales muy concurridas.

Los sospechosos seleccionaban a personas de edad avanzada que llevaban joyas visibles. Después de seguirlas durante unos minutos, uno de los detenidos cometía el tirón circulando con un patinete eléctrico, mientras el segundo colaboraba en la vigilancia, la selección de las víctimas y la coordinación de la huida.

Los agentes recopilaron numerosas imágenes de cámaras de videovigilancia en las que se observaba el modus operandi de los dos sospechosos. Las grabaciones mostraban cómo recorrían distintas calles comerciales buscando posibles víctimas, manteniéndose en contacto telefónico y repartiéndose los roles antes de cada robo.

El 8 de julio, un cabo de la Policía Local de Castelldefels que se encontraba fuera de servicio detectó a dos hombres que coincidían plenamente con la descripción de los investigados mientras volvían a moverse por la zona comercial con la misma actitud vigilante. El agente alertó inmediatamente a agentes de la Unidad de Investigación de Gavà, que se desplazaron al lugar e identificaron a los dos sospechosos.

Más delitos

Las comprobaciones inmediatas confirmaron que se trataba de las mismas personas captadas por las cámaras de seguridad durante los robos investigados, motivo por el cual fueron detenidas. Posteriormente, las gestiones de investigación permitieron atribuirles también un tercer robo violento cometido en Viladecans.

La actuación puso de manifiesto que los dos detenidos estaban siendo investigados por la Unidad de Investigación de Rubí como presuntos autores de otros cuatro robos violentos, cometidos con el mismo modus operandi en Sant Cugat del Vallès. A raíz de esta coordinación, agentes de la Unidad de Investigación de Rubí se desplazaron a las dependencias policiales de Gavà para detenerlos en relación con estos hechos.

Los investigadores consideran que los dos hombres se desplazaban desde L'Hospitalet de Llobregat hasta los municipios donde actuaban, utilizando un turismo para transportar el patinete eléctrico y para cambiarse de ropa después de los robos. Uno de los detenidos asumía el papel de colaborador, seleccionando a las víctimas y facilitando el patinete, mientras que el otro ejecutaba materialmente los tirones y huía rápidamente del lugar.

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La investigación continúa abierta para determinar la posible participación de los dos detenidos en otros robos violentos cometidos en toda Catalunya con el mismo patrón de actuación. Los detenidos fueron puestos a disposición judicial ante el juzgado de guardia de Gavà.