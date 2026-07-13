Brutal embestida en Yellowstone: un bisón lanza por los aires a un turista que paseaba con su nieto

Un turista de edad avanzada permanece hospitalizado con graves heridas tras haber sido atacado por un bisonte en el Parque Nacional de Yellowstone, en Wyoming (Estados Unidos), el pasado 10 de julio.

La escena fue grabada por Mike Macleod, un fotógrafo profesional que se encontraba en la zona del campamento Bridge Bay tomando imágenes de bisontes, según ha explicado al medio local 'Cowboy State Daily'.

Un paseo con su nieto

De acuerdo con Macleod, el incidente se produjo cuando el hombre se encontraba paseando con su nieto. De acuerdo con testigos presentes, el bisonte llevaba un tiempo alterado y había recorrido varias zonas del recinto mientras los campistas se avisaba entre sí para mantenerse alejados del animal.

Al cabo de un rato, tal y como se puede ver en las imágenes de Macleod, el animal pareció calmarse. Fue entonces cuando vio al hombre y a su nieto, que se encontraban a unos 100 metros, sacándole fotos.

Distancia prudencial

Según las indicaciones del parque, esa es la distancia prudencial segura a la que situarse de un animal.

Sin embargo, y siempre según los testigos, una camioneta pasó por delante, alterando de nuevo al animal. Según relata Macleod, el bisonte se levantó, cargó contra el vehículo y después de continuar su marcha, dirigió su atención al hombre y a su nieto, que entonces ya se habían refugiado entre unos árboles.

El menor consiguió apartarse a tiempo. Pero su abuelo no corrió con la misma suerte: el bisonte lo alcanzó, lo embistió y, luego, lo lanzó por los aires, a unos 2,5 metros de altura, cayendo al suelo violentamente.

Ahuyentado a gritos

Ante la posibilidad de que el animal también lo atacara, Macleod dejó de grabar y, junto a otros visitantes, comenzaron a gritar para ahuyentar al bisonte, que todavía permanecía al lado del hombre.

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Lo cierto es que lo consiguieron, lo que permitió que la gente se acercara a auxiliar al hombre y atenderle antes de la llegada de los servicios de emergencia.