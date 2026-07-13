Reducida a cenizas
Arde una vivienda de madera en Tordera y los bomberos evitan que las llamas afecten al bosque
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Nueve dotaciones de bomberos han actuado este lunes a primera hora en el incendio de una casa de madera en la calle de la Mancha de Tordera. La vivienda unifamiliar ha ardido completamente y se ha caído. Los bomberos han recibido el aviso de emergencia sobre las 7:49 horas de la mañana tras una llamada al 112.
Además de apagar las llamas, los bomberos han actuado de forma rápida para evitar que el fuego afectase a la masa forestal cercana a la vivienda unifamiliar. No se han lamentado personas afectadas por este incendio pero la casa de madera ha quedado totalmente destruida.
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