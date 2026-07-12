El robo por el método Faraday se cuela en el Pirata Festival de Gandia

La jaula de Faraday aplicada al robo. El método no es nuevo, como tampoco infalible, pero cuando Michael Faraday construyó esa jaula en 1836, nunca pensó que su sistema se emplearía en el siglo XXI para la delincuencia. Se trata de forma artesanal, de intentar anular las ondas electromagnéticas que emite un teléfono móvil y así bloquearlas o que no salgan al exterior. En algunos casos se consigue y en otros no. Lo que realmente se pretende es que las señales que emite un teléfono móvil no salgan de esa “jaula” artesanal construida con papel de aluminio.

Durante estos días Gandia ha acogido la octava edición del Pirata Beach Festival, consolidado como uno de los grandes festivales musicales de España y como uno de los principales atractivos del verano en Gandia. Así las cosas, desde el pasado 8 de julio y hasta este sábado día 11, un total de 57 grupos distribuidos en cuatro escenarios han reunido a decenas de miles de personas que han disfrutado de la música, así como de diversas actividades al aire libre tanto en la zona de acampada como en el propio festival. Un importante impacto económico en la capital de la Safor, reforzando la apuesta de Gandia como ciudad de festivales.

Como si fueran bocadillos para el almuerzo

Pero a mayor número de gente mayor posibilidad de que se cuele el delito. Es por ello que, efectivos de la Policía Nacional de la Comisaría de Gandia apoyados con refuerzos de la Unidad de Intervención Policial (UIP) de la Jefatura Superior de Policía de la Comunitat Valenciana, han estado llevando a cabo estos días tareas de seguridad ciudadana, sobre todo en los accesos y salidas del festival. Desde identificaciones rutinarias hasta inspecciones de bolsas o riñoneras, o incluso el interior de vehículos estacionados en las inmediaciones y donde los jóvenes practican el popular "botellón".

Pues bien de entre las incautaciones, más allá de sustancias o algún arma blanca, destaca una por curiosa: objetos envueltos en papel de aluminio como si fueran bocadillos para el almuerzo. Los agentes de la UIP procedían a identificar a una persona, de nacionalidad rumana, al abandonar el festival y la sorpresa saltó cuando, al registrar sus pertenencias, se localizaba una docena de teléfonos móviles dentro de los envoltorios alumínicos.

Evitar geolocalizarlos teléfonos

Lo que pretendía el ladrón era bloquear así las ondas electromagnéticas que manda un teléfono móvil, desde la propia señal pasando por el wifi o el Bluetooth, todo ello con la intención de que el terminal quedara sin cobertura y no pudiera enviar o recibir datos en tiempo real.

Pero no solo eso, sino que además estaban, todos y cada uno de ellos, separados y envueltos en papel de aluminio con la intención de anular dichas ondas electromagnéticas para que sus dueños no pudieran geolocalizar los terminales, así como tampoco seguir el rastro del teléfono desde alguna aplicación compartida que actualmente utilizan, especialmente los jóvenes.

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El detenido, junto con el material incatado y las correspondientes diligencias, ha sido puesto a disposición judicial.

Fuente: Levante - EMV