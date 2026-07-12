Los multirreincidentes dan el salto al robo de relojes de lujo en Barcelona: "Es el delito estrella"

Se trata de uno de los objetos más buscados por los ladrones. Hacerse con un reloj de lujo de los más caros, con precios que oscilan entre los 100.000 y el medio millón de euros, permite al delincuente y a sus cómplices puedan llevarse una buena suma en el mercado negro. De hecho, los Mossos d'Esquadra han detectado que cada vez más delincuentes multirreincidentes se pasan al robo de estos productos exclusivos, cuando hace apenas cinco años solo se dedicaban a este tipo de hurto grupos organizados internacionales muy especializados.

El subinspector Ramon Torner, responsable de la Unidad Regional Operativa Polivalente de los Mossos, subraya que el robo de relojes de lujo se ha convertido en "el delito estrella" para los ladrones por los altos beneficios que reporta. Una pieza de unos 100.000 euros puede ser vendida por la mitad en el mercado negro, ya que existen redes de receptadores que se encargan de distribuir los relojes fuera de España.

"El fenómeno de los 'relojeros' ha ido en aumento –explica Torner–. Antes eran grupos de profesionales muy especializados que, en verano y de forma itinerante, se desplazaban por varias capitales, europeas y españolas, buscando este tipo de objetos exclusivos. Asaltaban y se iban, por lo que eran difíciles de identificar". Estas bandas –cuyos miembros a menudo usaban documentación falsa– siguen presentes. Sin embargo, los Mossos han detectado un trasvase del hurto convencional al robo de este tipo de productos entre ladrones multirreincidentes que viven y actúan en Barcelona todo el año: "Han visto que robar un reloj les da más beneficio que sustraer otra cosa, como un móvil o una cartera".

Una pieza de 100.000 euros puede venderse por la mitad en el mercado negro

Los Mossos disponen del Grup Titani desde hace cuatro años, que se dedica a investigar y perseguir a 'relojeros'. Según cifras de la policía catalana, entre el 1 de enero y el 21 de junio de este año, se han robado 382 relojes en Catalunya, principalmente en Barcelona, una cifra sensiblemente inferior a los 423 delitos similares detectados en el mismo periodo de 2025. Sin embargo, los Mossos señalan que existe una enorme "cifra negra" relacionada con estos asaltos: muchos de ellos nunca se llegan a denunciar porque las víctimas son turistas de paso o en realidad se trata de relojes de imitación con un valor muy inferior.

En este contexto, para favorecer la denuncia, las patrullas de los Mossos, cuando atienden a la víctima en la calle, pueden levantar un acta con los datos personales de la víctima. Si hay lesiones, hacen fotografías. La mayoría son visitantes con alto poder adquisitivo que se encuentran de paso en la ciudad –ya sea por un congreso o de escala en un crucero– y a menudo no tienen disponibilidad para desplazarse a una comisaría. Con el acta, los agentes pueden tener sus datos localizados y facilitar que más adelante puedan interponer una denuncia.

Los ladrones especializados saben identificar si un reloj es auténtico antes de actuar

Ataques en grupo

Los ladrones de relojes de lujo actúan siempre en grupo. Uno de ellos comete la sustracción y cuenta con cómplices que se encargan de hacer seguimientos a la posible víctima, vigilar el entorno y facilitar la huida. En casos muy concretos pueden ejercer la violencia si el propietario del reloj se resiste. Los Mossos apuntan a que los ladrones más especializados son capaces de abrir las correas para sustraer el objeto sin causar lesiones a la víctima, aunque también hay otros que las arrancan y las rompen. El valor de un reloj de lujo en el mercado negro es más elevado si está completo.

El 'modus operandi' suele ser parecido. Para detectar a posibles víctimas, los delincuentes merodean alrededor de hoteles, restaurantes de lujo y tiendas exclusivas como las ubicadas en el paseo de Gràcia de Barcelona. Los agentes incluso se han encontrado con relojes robados recién comprados en alguno de estos establecimientos.

Los ‘relojeros’ actúan en grupo: uno sustrae el reloj y otros vigilan, siguen a la víctima y facilitan la huida

Seguimientos

Cuando los cacos detectan un reloj que les interesa, hacen un seguimiento de la víctima y la asaltan cuando está distraída. Esta vigilancia pueden hacerla durante mucho tiempo, señalan desde Mossos. En este sentido, recuerdan el caso de un hombre que fue detectado por los delincuentes en un local de juego de Barcelona. Lo siguieron cuando tomó un taxi y, al bajar para entrar al hotel, le sustrajeron un reloj valorado en 100.000 euros.

El subinspector Ramon Torner subraya que es importante que la víctima explique a los agentes de dónde venía cuando sufrió el robo. Los delincuentes suelen actuar en puntos en los que no hay cámaras de vigilancia y toman precauciones (como usar gorras) para que no se les reconozca fácilmente. Sin embargo, reconstruyendo el recorrido de la víctima se puede intentar encontrar una imagen del sospechoso con el fin de poderlos identificar y, si se trata de criminales ya fichados, llegar a detenerlos.

Los relojes de lujo robados suelen revenderse en Oriente Próximo y en Asia

Los investigadores apuntan a que los ladrones especializados saben identificar si un reloj es auténtico y, antes de cometer el robo, ya "conocen a receptadores que los adquirirán en el mercado negro". De hecho, un reloj de lujo sustraído no permanece en España, sino que hay mafias que los trasladan hacia el norte de África, Oriente Próximo o Sudeste asiático, donde se venden a personas con altos recursos económicos. Por su tamaño, son fáciles de transportar.

En este sentido, la policía subraya que los receptadores cuentan con una sólida infraestructura que permite enviar al extranjero los objetos sustraídos. Además, también resulta difícil constatar la comisión del delito de compra de material robado a no ser que el delincuente sea interceptado con los productos robados. Por este motivo, las investigaciones para recuperar los relojes de lujo son muy complejas. La mayoría de los artículos que se consiguen devolver al propietario se recuperan porque el ladrón ha sido atrapado in fraganti o poco después del asalto.

El robo de relojes ya no es solo un fenómeno de verano: en Barcelona se produce durante todo el año

Robos todo el año

Aunque tiempo atrás el robo de relojes se asociaba con el verano –la manga corta facilita detectar el complemento–, el responsable de la Unidad Regional Operativa Polivalente de los Mossos explica que ahora se producen todo el año. En Barcelona, añade el policía, hace calor durante muchos meses y la cifra de visitantes es elevada durante todo el año. Sin embargo, también hay delincuentes que vienen a la ciudad a hacer 'la temporada' y actúan entre mayo y septiembre: "En invierno desaparecen y vuelven a su país", subraya Torner.

Los Mossos remarcan que veces se identifica a un ladrón cuando encuentra fuera del Estado pero las extradiciones son complejas, ya que se trata de robos que no suelen causar daños en la víctima. En este sentido, han detectado pocos casos de "violencia desmedida". Sí se han registrado lesiones más graves –como rotura de vértebras o de extremidades– si la víctima se resiste y cae.

Para formalizar la denuncia, los investigadores piden una factura del reloj para conocer su valor y el número de serie, además de un informe médico si se han producido lesiones en las víctimas. Con todos estos datos comienzan una investigación contra reloj para poder recuperarlo antes de que salga al extranjero.