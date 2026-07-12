Una mujer de 79 años muere en una piscina privada de una urbanización en Llagostera

Una mujer de 79 años murió este sábado por la tarde en la piscina de una vivienda particular de la urbanización Selva Brava, en Llagostera (Gironès). El aviso a los servicios de emergencia lo dio hacia las seis y media de la tarde una vecina que vio el cuerpo de la mujer flotando en la piscina. Hasta el lugar de los hechos se desplazaron efectivos del Sistema de Emergencias Médicas (SEM), de los Mossos d'Esquadra y de la Policía Local de Llagostera. Pese a la intervención, no se pudo hacer nada para salvarle la vida. Por el momento, la muerte se ha certificado como biológica y será la autopsia la que deberá determinar las causas exactas del fallecimiento.

Dado que los hechos tuvieron lugar en una propiedad privada y no hay testigos de lo ocurrido, por ahora no se puede determinar si la mujer murió ahogada o como consecuencia de un problema de salud sobrevenido mientras se estaba bañando. Los Mossos han descartado que se trate de una muerte violenta.