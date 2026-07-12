Muere una niña de 9 años en las termas de la Fontcalda (Tarragona) a raíz de la caída de una roca mientras se bañaba

Una niña de 9 años ha muerto en la Fontcalda, en el municipio de Gandesa (Terra Alta), a raíz de la caída de una roca mientras se bañaba en esta fuente de agua termal este domingo por la tarde. Desde el Ayuntamiento de Prat de Comte han confirmado que se ha producido este trágico accidente. Una joven de 24 años también ha resultado herida por la caída de la roca.

"Queremos expresar nuestro más sentido pésame y todo nuestro calor a la familia y personas cercanas en estos momentos tan dolorosos", ha añadido el consistorio esta tarde en un comunicado.