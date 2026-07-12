Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
AiguamúrciaArgentinaOla de calorInglaterraAP-7Malas lenguasCruïllaAhogadosMultirreincidentes
instagramlinkedin

Trágico accidente

Muere una niña de 9 años en las termas de la Fontcalda (Tarragona) a raíz de la caída de una roca mientras se bañaba

La Fontcalda, en el municipio de Gandesa.

La Fontcalda, en el municipio de Gandesa. / ARCHIVO

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google
ACN

ACN

Barcelona
Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico

Una niña de 9 años ha muerto en la Fontcalda, en el municipio de Gandesa (Terra Alta), a raíz de la caída de una roca mientras se bañaba en esta fuente de agua termal este domingo por la tarde. Desde el Ayuntamiento de Prat de Comte han confirmado que se ha producido este trágico accidente. Una joven de 24 años también ha resultado herida por la caída de la roca.

"Queremos expresar nuestro más sentido pésame y todo nuestro calor a la familia y personas cercanas en estos momentos tan dolorosos", ha añadido el consistorio esta tarde en un comunicado.

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Incendios en Catalunya y resto de España hoy, en directo: última hora de los fuegos activos en La Bisbal, Anoia, Sentmenat y Perpinyà
  2. Jhonny Mancilla, profesor: 'Estamos ante una generación de jóvenes para quienes la escuela clásica ya no da respuesta
  3. La Primitiva hoy: resultados y comprobar números premiados en el sorteo del sábado, 11 de julio de 2026, en directo
  4. En directo | Última hora del incendio en Los Gallardos (Almería), que deja once muertos
  5. Jornada negra en España con tres nuevas muertes por ahogamiento este sábado
  6. Qué dice la prensa británica hoy del incendio de Los Gallardos: de la trampa mortal a la 'increíble' escapada de una mujer
  7. Convocada otra huelga de profesores para el primer día de curso: 'No empezará con normalidad
  8. Yo nunca doy el DNI': un experto explica cómo dar tus datos de forma segura en hoteles y alojamientos este verano

Muere una niña de 9 años en Tarragona a raíz de la caída de una roca mientras se bañaba

Muere una niña de 9 años en Tarragona a raíz de la caída de una roca mientras se bañaba

Muere un bañista francés de 54 años en la playa de Empuriabrava

Muere un bañista francés de 54 años en la playa de Empuriabrava

Al menos dos muertos en Argentina durante el partido y los festejos por el 3-1 ante Suiza

Al menos dos muertos en Argentina durante el partido y los festejos por el 3-1 ante Suiza

Detenido por una presunta violación a una mujer en Pamplona

Detenido por una presunta violación a una mujer en Pamplona

Nuevas imágenes del Servicio Aéreo de la Guardia Civil de la zona extinguida del incendio de Los Gallardos

Muere una mujer de 71 años en la playa del Coco de Badalona

Muere una mujer de 71 años en la playa del Coco de Badalona

Vehículos quemados y ceniza en Los Gallardos, el lugar donde se inició el fuego

Comienzan a ser rescatados los primeros animales que se quedaron en las zonas del incendio de Los Gallardos