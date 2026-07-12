Trágico accidente
Muere una niña de 9 años en las termas de la Fontcalda (Tarragona) a raíz de la caída de una roca mientras se bañaba
¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferenteAñádenos en Google
Una niña de 9 años ha muerto en la Fontcalda, en el municipio de Gandesa (Terra Alta), a raíz de la caída de una roca mientras se bañaba en esta fuente de agua termal este domingo por la tarde. Desde el Ayuntamiento de Prat de Comte han confirmado que se ha producido este trágico accidente. Una joven de 24 años también ha resultado herida por la caída de la roca.
"Queremos expresar nuestro más sentido pésame y todo nuestro calor a la familia y personas cercanas en estos momentos tan dolorosos", ha añadido el consistorio esta tarde en un comunicado.
Suscríbete para seguir leyendo
- Incendios en Catalunya y resto de España hoy, en directo: última hora de los fuegos activos en La Bisbal, Anoia, Sentmenat y Perpinyà
- Jhonny Mancilla, profesor: 'Estamos ante una generación de jóvenes para quienes la escuela clásica ya no da respuesta
- La Primitiva hoy: resultados y comprobar números premiados en el sorteo del sábado, 11 de julio de 2026, en directo
- En directo | Última hora del incendio en Los Gallardos (Almería), que deja once muertos
- Jornada negra en España con tres nuevas muertes por ahogamiento este sábado
- Qué dice la prensa británica hoy del incendio de Los Gallardos: de la trampa mortal a la 'increíble' escapada de una mujer
- Convocada otra huelga de profesores para el primer día de curso: 'No empezará con normalidad
- Yo nunca doy el DNI': un experto explica cómo dar tus datos de forma segura en hoteles y alojamientos este verano