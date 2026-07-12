Muere un joven de 16 años al chocar un coche contra un árbol en Castellar del Vallès

Un joven de 16 años ha muerto en el accidente de un coche que se salió de la vía y chocó contra un árbol en Castellar del Vallès (Vallès Occidental), según ha informado el Servei Català de Trànsit (SCT). El aviso del siniestro se recibió hacia las 05.00 horas de la madrugada de este domingo en el kilómetro 26,4 de la C-1415a, entre Matadepera y Castellar.

Como consecuencia del accidente, murió uno de los pasajeros de los asientos traseros del vehículo, un menor de 16 años. El conductor y los otros dos ocupantes del turismo resultaron heridos de diversa consideración: uno en estado crítico, otro grave y un tercero menos grave. Fueron trasladados al Hospital Parc Taulí de Sabadell y a la Mútua de Terrassa.

Con esta y otra víctima en un accidente mortal en Tortosa ya son 76 las personas que han muerto este año en las carreteras catalanas.

A raíz del siniestro, se desplazaron hasta el lugar nueve patrullas de los Mossos d'Esquadra, cinco dotaciones de los Bombers de la Generalitat, que llevaron a cabo tareas de excarcelación, y cinco ambulancias, además del equipo de apoyo psicológico del Sistema de Emergencias Médicas (SEM).

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En cuanto a la afectación viaria, la carretera permaneció totalmente cortada hasta las 09.00 horas de la mañana.