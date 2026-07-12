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En Castelló d'Empúries

Muere un bañista francés de 54 años en la playa de Empuriabrava

Cartel en el paseo marítimo de Empuriabrava.

Cartel en el paseo marítimo de Empuriabrava. / Archivo

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Un hombre francés de 54 años ha muerto este domingo por la tarde cuando se bañaba en la playa de Empuriabrava, en el municipio de Castelló d'Empúries (Alt Empordà), según informa Protecció Civil de la Generalitat en un comunicado.

El teléfono 112 recibió el aviso a las 15.04 (cuando había servicio de vigilancia y bandera amarilla, al igual que en muchas otras playas del litoral catalán) y acudieron al lugar dos ambulancias del Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM) que no le pudieron salvar pese a las maniobras de reanimación. Ya son 11 las personas que han muerto en las playas catalanas desde que empezó la campaña de baño el pasado 15 de junio.

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