Detonan un proyectil de aviación francés localizado en una cala del Port de la Selva

La Unidad de Buceadores de Medidas Contra Minas de la Armada, con la colaboración del Grupo Especial de Actividades Subacuáticas (GEAS) de la Guardia Civil de L'Estartit, ha detonado este jueves un proyectil de aviación francés localizado en cala Tavellera, en El Port de la Selva (Alt Empordà), dentro del Parc Natural del Cap de Creus. El artefacto, que un submarinista había descubierto unos días antes a tres metros de profundidad, se encontraba en una zona con abundante posidonia. Para proteger este hábitat, los especialistas lo trasladaron hasta un área segura, sobre un fondo de arena a unos ocho metros de profundidad, donde lo detonaron sin incidencias.

El proyectil de aviación francés fue localizado por un submarinista que realizaba una inmersión en la zona. Unos días después, la Unidad de Buceadores de Medidas Contra Minas (UBMCM) de la Armada y el Grupo Especial de Actividades Subacuáticas (GEAS) de la Guardia Civil desplegaron un operativo conjunto para neutralizar el artefacto.

Durante la operación también se activó, de forma preventiva, un recurso sanitario del Sistema de Emergencias Médicas (SEM). La Guardia Civil fue la encargada de establecer el perímetro y garantizar la protección marítima de la zona. En este sentido, desalojó por completo el área de bañistas, submarinistas, embarcaciones y cualquier otro usuario que pudiera verse afectado por los trabajos.

Una vez asegurado el entorno, los especialistas realizaron una inmersión de reconocimiento para inspeccionar el estado y la ubicación del proyectil. El artefacto se encontraba a tres metros de profundidad, muy cerca de una zona con presencia de posidonia y otras especies propias del Parc Natural del Cap de Creus. Tras una valoración técnica, se descartó destruirlo en ese lugar para evitar dañar este ecosistema marino.

Por este motivo, el proyectil fue trasladado hasta una zona segura, situada entre siete y ocho metros de profundidad, con un fondo de arena y libre de vegetación, que se consideró más adecuada para llevar a cabo la maniobra de neutralización.

Noticias relacionadas

Finalmente, la Unidad de Buceadores de Medidas Contra Minas de la Armada preparó una carga de destrucción con un cordón detonante de cien gramos por metro. La detonación se desarrolló según lo previsto y se completó sin incidencias.