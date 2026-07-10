Una reacción por la mezcla de productos químicos en la piscina municipal de La Bisbal del Penedès deja diecisiete heridos

Una reacción producida mezcla de productos químicos en la piscina municipal de La Bisbal del Penedès (Baix Penedès) ha dejado diecisiete personas heridas, cuatro de ellas en estado grave. Los bomberos recibieron el aviso cuando pasaban doce minutos de las dos de la tarde y enviaron seis dotaciones. También se activaron siete ambulancias para atender a los heridos: aparte de los cuatro graves, dos de los cuales fueron trasladados al Hospital de El Vendrell, el resto son todos leves, según informó el SEM. Inicialmente se ha valorado la posibilidad de enviar un ES-Alert para el confinamiento de la población frente a una nube tóxica, medida que se ha acabado descartando una vez se ha comprobado que no existían afectaciones fuera de la piscina.

Protección Civil ha pedido que nadie se acerque a la zona de la piscina y que en caso de molestias cierren puertas, ventanas y ventilación exterior, y que si se encuentran mal llamen al 112. Por el momento no se ha recibido ninguna

La alcaldesa ha confirmado, en este sentido, que no existían afectaciones fuera de la piscina. También se ha valorado que no se han producido llamadas a los 112 y que los bomberos y efectivos del SEM tampoco han percibido mayores afectaciones más allá de las detectadas inicialmente.

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El Ayuntamiento ha emitido un aviso a la población por la presencia de la nube tóxica recomendando el cierre de puertas y ventanas, no salir a la calle salvo en caso de estrictas necesidades y no acercarse a la piscina municipal. La previsión municipal es que el episodio se alargue unas cuatro horas.