Sucesos
Un método nuevo y cruel para robar: detenidos por tapar la cabeza a un anciano con una bolsa de plástico y quitarle la cartera en Badalona
Los sospechosos empujaron a la víctima contra una pared y le amenazaron
Detenido un ladrón en Barcelona que robaba móviles a mujeres mediante el método del tirón en una estación de metro
Hay métodos de robo con violencia que pueden ser particularmente crueles. El pasado 8 de julio, los Mossos d'Esquadra detuvieron dos hombres, de 32 y 37 años, como presuntos autores de un delito de robo con violencia e intimidación. Sobre las 9:45 horas de la mañana un hombre de 87 años con problemas de movilidad caminaba por la avenida del Marquès de Sant Mori de Badalona cuando fue abordado por los dos sospechosos que le taparon la cabeza con una bolsa de plástico y lo empujaron contra una pared para sustraerle la cartera. Después, huyeron corriendo del lugar.
Una patrulla de paisano que realizaba tareas de seguridad ciudadana en la zona observó a los dos sospechosos poco después. Caminaban rápidamente, iban sudados y parecía que acababan de realizar un esfuerzo físico. Al momento, los agentes fueron informados de un robo con violencia que acababa de producirse y les facilitaron una descripción de los autores que coincidía plenamente con las personas que habían visto. Inmediatamente, la patrulla inició la búsqueda de los sospechosos.
Solo dos minutos después, los policías localizaron a los dos hombres cuando accedían a un edificio. Los agentes los retuvieron mientras otra patrulla se dirigía al lugar de los hechos para asistir a la víctima y recabar más información. Durante el registro preventivo, los agentes intervinieron 90 euros a uno de los sospechosos y 20 euros al otro, así como una bolsa de plástico negra que coincidía con la descripción facilitada por la víctima. La suma del dinero localizado era compatible con la cantidad que el hombre había manifestado que llevaba en la cartera sustraída.
Los agentes acompañaron a la víctima a la zona donde estaban retenidos los presuntos agresores y el hombre los reconoció de forma inmediata. Ante los indicios existentes, los agentes detuvieron a los dos hombres como presuntos autores de un delito de robo con violencia e intimidación. Los detenidos, que acumulan conjuntamente 21 antecedentes policiales por hechos similares, pasaron a disposición judicial el 9 de julio.
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