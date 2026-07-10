Cae una banda que estafó más de un millón de euros suplantando clientes de Telefónica para robar móviles

En una operación conjunta los Mossos d'Esquadra y la Policía Nacional han detenido a 12 personas por presuntamente formar parte de una organización criminal especializada en una estafa a gran escala a la empresa de telecomunicaciones Telefónica. La investigación se inició en noviembre de 2025 a raíz de una denuncia de la operadora, que alertaba de múltiples contrataciones fraudulentas. Presuntamente, los sospechosos utilizaban datos personales obtenidos mediante técnicas de ingeniería social para dar de alta líneas telefónicas y, posteriormente, solicitar dispositivos de alta gama bajo fórmulas de financiación.

Los investigadores, que han contado con la colaboración del equipo de Prevención del Fraude de Telefónica, pudieron definir la estructura de la organización criminal y los distintos escalones y funciones de sus miembros, que habían tejido una red logística por todo el territorio nacional. De esta forma, los detenidos se repartían las funciones dentro de la banda, desde los responsables a los que suplantaban clientes reales, utilizando datos falsificados y realizando altas fraudulentas de líneas telefónicas para contratar terminales o los que se apropiaban de los pedidos contratados de forma fraudulenta.

Los agentes remarcan que el grupo desarticulado contaba con la complicidad de repartidores de distintas empresas de transporte que simulaban las entregas a los clientes reales previamente suplantados y entregando los pedidos a los miembros de la organización. La trama operaba de forma coordinada desde diversas ciudades, especialmente Barcelona, Zaragoza, Madrid y Valencia, y mostraba una elevada capacidad de adaptación a los mecanismos de seguridad de la empresa afectada.

La investigación ha permitido localizar el lugar donde se adquirían los dispositivos sustraídos para, finalmente, distribuirlos en el mercado ilícito. En ese almacén se arrestó al líder de la banda. Los agentes han identificado "un volumen muy elevado de contrataciones fraudulentas" con 788 dispositivos sustraídos, que supone un fraude de 1.097.564 euros. A algunos clientes les han suplantado la identidad varias veces para realizar dos o tres contrataciones.

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En el dispositivo policial del pasado 27 de mayo se hicieron varias entradas y registros en Barcelona, L'Hospitalet de Llobregat, Granollers, Valencia y Zaragoza. La Policía y los Mossos detuvieron a 12 personas (1 en Barcelona, 2 en L'Hospitalet de Llobregat, 1 en Zaragoza, 1 en Valencia, 1 en Alcalá de Henares y 6 en Granollers). La investigación sigue abierta y no se descartan más detenciones, ya que se está analizando los equipos informáticos y otra documentación intervenidos durante la operación.