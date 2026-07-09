Los Mossos difunden una imagen con IA para identificar a una mujer encontrada muerta en el río Segre

El pasado 3 de junio apareció el cadáver de una mujer flotando en el río Segre a su paso por la zona de los Instituts de Lleida. Los bomberos retiraron el cuerpo del agua y los Mossos d'Esquadra iniciaron una investigación. Los agentes determinaron que la muerte se produjo el mismo día del hallazgo del cuerpo pero no pudieron identificar a la mujer, ya que no llevaba ningún documento encima.

Tampoco han podido saber quien es después de revisar durante semanas las listas de personas desaparecidas. Por eso, los Mossos han elaborado con IA una imagen de la mujer encontrada muerta y la han difundido por las redes sociales. El objetivo es poder identificarla. La fallecida ha sido recreada con la ropa que llevaba cuando la sacaron del río: una camisa larga rosa, mallas azules por debajo de la rodilla y zapatillas deportivas negras.

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La policía hace un llamamiento a la ciudadanía para que aporte cualquier información que pueda ayudar a determinar su identidad. Para ello piden colaboración y han habilitado un teléfono y un correo para que contacte alguna persona si la reconoce: 973 700 050, ext. 65106 y itpg7979@mossos.cat