La Guardia Urbana denuncia a cinco comercios del Raval por tener la electricidad pinchada

Este jueves, agentes de la Guardia Urbana junto con técnicos de la compañía Fecsa-Endesa han inspeccionado seis establecimientos comerciales de la calle de Sant Antoni Abad, en el barrio del Raval. La mayoría se trataba de supermercados.

La actuación se ha realizado tras detectar de un posible fraude eléctrico en uno de los locales. Por eso, los técnicos de la compañía han revisado otros de la misma zona. En el dispositivo ha acabado con el levantamiento de tres actas de inspección para ejercer una actividad diferente a la autorizada.

Además, los agentes han detectado la comisión de cinco presuntos delitos de fraude de electricidad en cinco de los locales inspeccionados. Sus responsables recibirán la citación judicial por este delito, ya que presuntamente habrían alterado los contadores, además de hacer empalmes irregulares de la electricidad

Noticias relacionadas

Los técnicos de la compañía eléctrica han regularizado la situación de los contadores afectados en estos locales.