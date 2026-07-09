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Sucesos

Dos detenidos por robar una cadena de oro en el metro de la L1 y huir por las vías de la estación de Espanya

Los Mossos aseguran que los robos violentos en este transporte han bajado un 46%

Los delitos en el transporte público de Barcelona han caído un 24% en el último año

La estación Espanya de la L1

La estación Espanya de la L1 / ELISENDA PONS

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Germán González

Germán González

Barcelona
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Hay ladrones especializados en cometer los robos en el transporte público que siempre 'trabajan' en la misma zona. En este caso la Línea 1 del metro de Barcelona. Por eso, aunque no se les pueda detener en un primer momento los agentes tienen suficiente con identificarlos y esperar que vuelvan a aparecer por las estaciones del metro para detenerlos.

Es lo que ocurrió el pasado 26 de junio cuando agentes del Área Regional de Transportes Urbanos (ARTU) de la Región Policial Metropolitana de Barcelona de los Mossos d'Esquadra detuvieron en el vestíbulo de la estación Universidad de la línea 1 del metro de Barcelona a dos hombres de 23 y 25 años como presuntos autores de un delito de robo con violencia e intimidación.

Los acusan de arrancarle la cadena de oro a un hombre y salir corriendo. El asalto tuvo lugar el 22 de junio en la estación de Espanya de la L1. Tras el robo, uno de los sospechosos huyó por las vías en dirección a la estación de Hostafrancs, por donde finalmente salió. A consecuencia de su acción temeraria se detuvo la circulación del metro.

Los agentes identificaron a los sospechosos gracias a las cámaras de seguridad que hay en el metro, pero los ladrones pudieron escapar. Unos días más tarde, una patrulla los localizó y pudieron detenerlos. Los sospechosos, que acumulan cuatro antecedentes policiales por hechos similares, pasaron a disposición judicial el 28 de junio.

Noticias relacionadas

Los Mossos aseguran que los delitos en el metro han bajado un 38% entre los meses de enero y mayo, respecto al mismo período del año pasado. Además, añaden que el descenso de robos violentos en el metro ha descendido más de un 46%, en concreto.

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