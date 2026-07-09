Detenido el sospechoso de robar un reloj de la marca Rolex de 15.000 euros en Platja d'Aro

La Policía Local de Castell d'Aro, Playa de Aro y S'Agaró ha detenido a un hombre con más de 10 antecedentes como presunto autor del hurto de un Rolex valorado en unos 15.000 euros en Platja d'Aro. La investigación apunta que el sospechoso podría formar parte de un grupo organizado especializado en hurtos de relojes de alta gama .

Los hechos se produjeron el sábado 27 de junio, cuando la policía recibió el aviso de que una persona había sustraído un reloj con el conocido método del engaño . Según la información inicial, el presunto autor era un hombre de unos 30 años que vestía una camiseta blanca y pantalón azul.

Este sistema consiste en acercarse a la víctima con una excusa aparentemente inofensiva para generar un contacto físico cercano . Los autores pueden pedir hacerse una fotografía, pasar una pelota o iniciar una conversación para distraer a la persona y aprovechar el acercamiento para sustraerle el reloj de forma rápida y discreta. A menudo, las víctimas son personas de edad avanzada .

Captado por las cámaras

A raíz de la denuncia, agentes del Grupo de Delincuencia Urbana de la Policía Local asumieron la investigación. Los policías revisaron imágenes de las cámaras de videovigilancia municipales y grabaciones facilitadas por varios establecimientos comerciales de la zona.

Las diligencias permitieron identificar a un posible autor y localizar el vehículo con el que se desplazaba. Según la Policía Local, las comprobaciones determinaron que el titular del vehículo coincidía con el principal investigado y que esa persona acumulaba a más de una decena de antecedentes policiales por hechos de características similares.

El mismo vehículo

La detención se produjo el viernes 3 de julio, cuando agentes de paisano del Grupo de Delincuencia Urbana detectaron de nuevo el vehículo investigado mientras realizaban labores de vigilancia preventiva por el municipio. Los policías realizaron un seguimiento discreto hasta que el coche se detuvo y el conductor bajó.

Al comprobar que se trataba de la misma persona investigada, los agentes intervinieron de forma inmediata . También apoyaron agentes uniformados de la Policía Local que hacían servicio en motocicleta y que habían sido alertados previamente. El sospechoso quedó detenido como presunto autor de un delito de hurto.

El sospechoso tras ser detenido / DDG

Investigación abierta

La investigación sigue abierta. La Policía Local trabaja con la hipótesis de que el detenido podría formar parte de un grupo organizado dedicado a los hurtos de relojes de alta gama mediante el método del engaño . Según el cuerpo, en algunos casos, estos grupos pueden llegar a utilizar la violencia si la situación lo requiere.

Las primeras diligencias también apuntan a que otros integrantes del mismo grupo podrían estar relacionados con otros dos hurtos de relojes de alta gama cometidos durante el último mes en Platja d'Aro. La policía mantiene abiertas las gestiones para identificar al resto de posibles miembros y esclarecer completamente los hechos.

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La Policía Local recuerda a la ciudadanía, especialmente a las personas mayores, la importancia de desconfiar de desconocidos que intenten establecer un contacto físico innecesario en la calle o que utilicen disculpas para acercarse excesivamente y manipular objetos personales.