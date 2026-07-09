En Torroella de Montgrí
Detenido en Torroella de Montgrí un profesor jubilado de 74 años por tocamientos a alumnas a las que daba clase en su casa
El hombre que tenía buena fama como docente, preparaba clases de Bachillerato y Selectividad
Al menos hay seis víctimas pero los Mossos no descartan que surjan nuevos casos
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Los Mossos d'Esquadra han detenido en Torroella de Montgrí (Baix Empordà) a un profesor jubilado de 74 años por hacer tocamientos a al menos seis alumnos a los que daba clases particulares en su casa. Según ha podido saber la agencia ACN al menos tres de las seis víctimas eran menores de edad cuando ocurrieron los hechos y los Mossos investigan ahora si puede haber más casos.
La primera denuncia se interpuso el 1 de julio, después de que, presuntamente, a una alumna a la que preparaba para la asignatura de Matemáticas le hizo tocamientos mientras daban la clase en casa del docente. A raíz de estos hechos, otras víctimas afirmaron que les había ocurrido lo mismo y cinco de ellas se han decidido a denunciar, si bien no se descarta que puedan salir más casos en breve.
Según fuentes cercanas al caso, el hombre se dedicaba a preparar el bachillerato a adolescentes -chicos y chicas- de entre 15 y 18 años, pero, de momento, ha trascendido que sólo ha abusado de las chicas. Además, el detenido hacía los tocamientos a las víctimas cuando estaban dando clases individuales y, en cambio, evitaba tocarlas cuando iban en grupo.
Estas mismas fuentes explican que el arrestado, gozaba de buena fama como profesor particular y esto ha hecho que llevase años dedicando a preparar a jóvenes para superar el bachillerato y la selectividad. El hombre daba las clases en su casa de Torroella y a veces con sus familiares en otras estancias del domicilio.
El hombre, presuntamente, empezaba haciendo insinuaciones y tocamientos en partes del cuerpo como los muslos y cada vez de forma más habitual. Luego incrementaba los abusos, a medida que cogía confianza con la víctima.
Todo ello se ha destapado a raíz de una denuncia conjunta de tres de las afectadas, que ha arrastrado a otras tres víctimas a explicar los hechos a los Mossos d'Esquadra. Ahora, la policía investiga si puede haber más casos, una vez detenido el sospechoso. Se espera que en las próximas horas pase a disposición del juzgado de guardia de la Bisbal d'Empordà.
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