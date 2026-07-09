Sucesos
Detenido por matar a un hombre en el cementerio de Cubelles con un cuchillo
Los Mossos investigan las causas del enfrentamiento
Segundo crimen en 24 horas por arma blanca en Catalunya: detenido un menor en el Raval por matar a un hombre con un cuchillo
Los Mossos d'Esquadra han detenido a un indigente, de 57 años, por presuntamente matar de una puñalada a un hombre en el exterior del cementerio de Cubelles. Durante un enfrentamiento entre los dos, el sospechoso había sacado un cuchillo y se lo habría clavado a la víctima, que habría muerto poco después a consecuencia de las heridas. El crimen ha tenido lugar antes de las 11 de la mañana.
Varios testigos han alertado que alertaban de que había una persona gravemente herida en la vía pública. Al lugar se desplazaron varias unidades de seguridad ciudadana de los Mossos y también de la Policía Local de Cubelles, así como cinco ambulancias del Servicio de Emergencias Médicas y un equipo de apoyo psicológico.
Al llegar al lugar, los agentes localizaron el cuerpo sin vida y con signos de violencia de un hombre. Muy cerca del lugar de los hechos, la policía local ha detenido al sospechoso que también presentaba heridas leves. El detenido vive en una tienda de campaña en una zona boscosa próxima a un ambulatorio de la localidad.
La División de Investigación Criminal ha abierto diligencias para determinar las causas del crimen así como del enfrentamiento entre las dos personas, aunque todo apunta a que la pelea habría comenzado después de que el sospechoso acusara a la víctima de robarle algunas pertenencias que tenía en su tienda de campaña. También se está esperando a la comitiva judicial para el levantamiento del cadáver. La investigación se encuentra bajo secreto de las actuaciones.
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