Nacho Vidal será juzgado por la muerte del fotógrafo ocho años después del rito del sapo bufo

El juicio contra Ignacio Jordá, más conocido por su nombre artístico como estrella del cine para adultos, Nacho Vidal, por la muerte del fotógrafo de moda José Luis Abad durante un rito de sanación con el veneno del sapo bufo ya tiene fecha: será a partir del 2 de junio de 2027, es decir, casi ocho años después de la muerte de la víctima en aquella ceremonia chamánica, y el responsable de enjuiciar al actor jubilado será el magistrado titular de la plaza 7 de la Sección de lo Penal del Tribunal de Instancia de Valencia. Será, por tanto, un juzgado unipersonal y no la Audiencia de Valencia quien juzgue a Nacho Vidal porque la muerte de Abad se considera un homicidio imprudente, por lo que las penas que se piden no superan los cinco años de prisión.

Tal como ha publicado Levante-EMV, la Fiscalía solicita cuatro años de cárcel para Jordá y la misma pena para su prima Verónica J. M. por el homicidio imprudente, mientras que la acusación particular que ejerce el abogado Javier Vilarrubí en nombre de los dos hermanos de la víctima, elevan esa petición a 7 años en el caso de Nacho Vidal, ya que a los cuatro años por la muerte, donde coinciden con el Ministerio Fiscal, le suman tres más por un delito contra la salud pública por haber facilitado al fotógrafo el veneno con el que pretendía 'curarle' de su adicción a la cocaína.

Una muerte, dos informes periciales

La vista oral está previsto que dure varios días, ya que comparecerán varios testigos y guardias civiles, así como los médicos forenses que practicaron la autopsia y los especialistas que determinaron los niveles de metilbufotenina -el compuesto químico del veneno que se extrae del sapo bufo- que José Luis tenía en su cuerpo y la interacción letal de esa sustancia con la cocaína que la víctima había ingerido "entre uno y cuatro días antes" del ritual y de su muerte, ocurrida en la mañana del 28 de julio de 2019, en la casa de campo de Jordá, en Enguera.

No será el único informe pericial para dirimir la responsabilidad de Nacho Vidal. Su defensa, ejercida por el letrado Emilio Pérez Mora, presentará su propio dictamen -el juez ya ha dado el visto bueno a la admisión de ese informe-, probablemente al inicio de la vista oral.

Tal como adelantó en su momento en exclusiva Levante-EMV, José Luis Abad, un reputado fotógrafo especialista en moda que además fue colaborador de la revista de moda Urban VLC de Prensa Ibérica, se sometió voluntariamente al ritual en casa de Ignacio Jordá por mediación, presuntamente, de la prima del actor, a la que conocía. Accedió porque, sostiene la Fiscalía, Jordá no solo "era un reconocido consumidor" del veneno del sapo bufo, sino que, además, "para él dicha sustancia era como una especie de 'medicina', publicitando sus efectos y ventajas de una manera pública" -tenía vídeos en YouTube explicando la 'utilidad' de lo que él describía como "tomar la medicina"-.

Cayó desplomado a los 30 segundos

Una vez iniciado el rito, que fue grabado por la prima de la ex estrella del porno con el teléfono móvil del propio José Luis Abad por expreso deseo de este -esas imágenes son cruciales en el proceso-, el fotógrafo no tardó en caer desplomado. Afirma la Fiscalía que fue Nacho Vidal quien preparó la dosis de metilbufotenina en una pipa de fumar de su propiedad y quien se la introdujo en la boca a Abad, a quien fue dando las instrucciones de cómo y cuándo debía respirar los vapores, en su papel de maestro de ceremonias. Apenas 30 segundos después de la primera inhalación, José Luis Abad "se tambaleó, cayó al suelo, comenzó a convulsionar y su pecho y rostro cambiaron de color a un tono morado", recoge el escrito de la acusación pública.

A pesar de ello, de comprobar que no respiraba, de no tener conocimientos médicos y de "conocer la potencialidad lesiva y letal de la sustancia, no alertó a los servicios de emergencias". Continúa relatando la Fiscalía que "a sabiendas del riesgo para la vida de José Luis Abad", el acusado "realizó maniobras de reanimación y le mojó con agua para despertarlo".

Llegó a recuperarse

La víctima llegó a reaccionar a esas maniobras, "pero comenzó a respirar de forma no controlada ni con normalidad, sino con mucha agitación, y de pronto volvió a dejar de respirar", continúa su relato el fiscal. Nacho Vidal aún estuvo 12 minutos tratando de reanimar al fotógrafo, y no llamaron al 112 pidiendo ayuda hasta que habían transcurrido 20 minutos. Cuando llegó el equipo del SAMU, el médico solo pudo certificar la muerte.

Ahora se deberá dirimir si la muerte, como sostienen los forenses del Instituto de Medicina Legal (IML) de Valencia obedeció a esa interacción del veneno con la cocaína que aún fluía por la sangre del fotógrafo, y de cuyo consumo había advertido a la prima a preguntas de esta, según se aprecia en los wasaps recuperados por la Guardia Civil, o si, como mantienen las defensas, el fallecimiento, de un fallo cardiaco, fue ajeno a la inhalación de la metilbufotenina, por lo que piden la absolución de Nacho Vidal, de su prima y del tercer investigado, un empleado del exactor porno a quien a Fiscalía no acusa.