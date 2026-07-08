Mundial 2026
Un hombre muere durante los festejos por el triunfo de Argentina ante Egipto en el Mundial
La víctima recibió un impacto en la cabeza durante un enfrentamiento entre varios grupos y falleció poco después en un hospital, mientras la Policía investiga el caso como un homicidio
EFE
Un hombre de 46 años murió este martes en la localidad de Cañuelas -provincia de Buenos Aires- tras recibir el impacto de una piedra durante una pelea desatada en el marco de los festejos por la victoria de la selección argentina ante Egipto en el Mundial 2026, según informaron las autoridades municipales a la prensa local.
El hombre fallecido fue identificado como Franco Depauli, de 46 años y que, según el Gobierno local, había concurrido a la Plaza San Martín de Cañuelas para festejar junto a los vecinos la clasificación de Argentina a los cuartos de final.
"De acuerdo a la información suministrada por las autoridades policiales, al momento hay un detenido por ser el presunto autor de este hecho, identificado por las cámaras de seguridad y otros registros fílmicos", expresó la Municipalidad de Cañuelas.
Según relataron familiares y testigos a medios locales, Depauli se encontraba celebrando junto a su familia y se dirigió hacia su vehículo, estacionado frente a un bar de la zona, cuando quedó en medio de un enfrentamiento en el que varias personas se arrojaban piedras y botellas.
Una de las piedras impactó en su frente, lo dejó inconsciente y le provocó un severo traumatismo de cráneo. Sus familiares lo trasladaron a un hospital de la zona, donde ingresó sin signos vitales.
"Se siguieron todos los protocolos y se lo intentó reanimar durante cincuenta minutos, pero sin respuesta", explicó al medio InfoCañuelas el director del hospital local, Hernán Carpio.
La causa fue caratulada como homicidio simple, mientras continúa la recolección de pruebas y se aguardan los resultados de la autopsia para determinar con precisión las circunstancias del hecho.
El incidente de Cañuelas no fue el único registrado durante los festejos por el agónico triunfo por 3-2 de Argentina ante Egipto por los octavos de final del Mundial.
En la ciudad de Buenos Aires, la Policía informó de la detención de 19 personas tras enfrentamientos, robos y desmanes en la zona del Obelisco, mientras que también se registraron incidentes con detenidos en las ciudades de Mar del Plata, Córdoba y la localidad de Rafaela, en la provincia de Santa Fe.
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