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Un hombre mata a puñaladas a madre e hija en Mijas

En primera instancia, los vecinos alertaron de madrugada a los servicios de emergencia por un incendio originado en la vivienda

Una imagen de la calle Tulipán, en la Laguna de Mijas.

Una imagen de la calle Tulipán, en la Laguna de Mijas. / Google Maps

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Redacción

Málaga
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Un hombre ha matado a puñaladas a una madre y a su hija, ambas de nacionalidad española, en una vivienda ubicada en la Laguna de Mijas, según ha podido saber La Opinión de Málaga. En primera instancia, los vecinos alertaron de madrugada a los servicios de emergencia por un incendio originado en el interior del domicilio, en la calle Tulipán, 23.

Por el momento se desconoce si se han producido detenciones.

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Según ha informado el 112, a las 2:15 horas se recibió un primer aviso por un piso del que salían llamas y humo, por lo que rapidamente se movilizó a los Bomberos de Mijas, al Centro de Emergencias Sanitarias 061, a la Guardia Civil y a la Policía Local. Tras acceder al domicilio, los bomberos pudieron confirmar el fallecimiento de dos personas.

Fuente: La Opinión de Málaga

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