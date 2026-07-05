Muere un turista de 28 años en una playa de México por el ataque de un cocodrilo

Un joven murió el pasado día 26 en Puerto Vallarta, en el estado de Jalisco (México), tras ser atacado y arrastrado por un cocodrilo en una zona próxima a Marina Vallarta, uno de los principales enclaves turísticos de la ciudad.

Según informó el medio local 'Noticias Puerto Vallarta', el ataque ocurrió alrededor de las 18.30 horas y, tras recibir el aviso, efectivos de Protección Civil, bomberos y agentes de distintas corporaciones desplegaron un dispositivo para tratar de localizar a la víctima.

Finalmente, las autoridades recuperaron el cuerpo a primera hora del sábado, tras una búsqueda que se alargó durante más de 12 horas, y capturaron al cocodrilo, que se encontraba en las inmediaciones del lugar del ataque.

Testigos

La víctima mortal fue identificada como Irving Mauricio, un hombre de 28 años originario y vecino de la Ciudad de México, quien había llegado a Puerto Vallarta con un grupo de amigos para disfrutar de unos días de vacaciones.

El aviso del ataque a las autoridades llegó cuando varios testigos presenciaron cómo el reptil atrapaba al joven y lo arrastraba hacia el agua.

Jamie Yetter, su prometido Chris Bury y su hija relataron a la cadena estadounidense NBC Los Angeles que los tres se encontraban en la piscina del Hotel Marriott Puerto Vallarta Resort and Spa, cuando oyeron gritos provenientes de la playa.

Un intento de rescate frustrado

"Creímos ver a un hombre atrapado en una corriente de resaca, así que Chris corrió hacia el agua y yo lo seguí", explica Yetter. Bury explicó que se subió a un kayak sin remos, en un intento rápido de llegar hasta el hombre y ayudarle.

Sin embargo, "no había remos y en la playa no había absolutamente nada que nos pudiera ayudar", afirmó el prometido. "Estábamos luchando por salir adelante, intentando hacer lo que podíamos", añadió.

A pesar del intento desesperado de Bury por ayudar al joven desde el kayak, este fue arrastrado finalmente por la corriente, y el prometido de Yetter se quedó sin ninguna posibilidad de socorrerlo.

Evitar estas zonas

Por el momento, las autoridades no han detallado las circunstancias exactas que precedieron al ataque ni cómo se produjo el encuentro con el animal.

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Pero han hecho un llamamiento a la población y a los turistas instándoles a que respeten las recomendaciones de seguridad y eviten entrar en zonas donde hay cocodrilos, especialmente en áreas cercanas a desembocaduras de ríos y lagunas conectadas con el mar.