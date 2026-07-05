La fiscalía pide 8 años de cárcel para un conductor ebrio que mató a una ciclista en la subida al santuario dels Àngels de Girona

Este lunes el Tribunal del Jurado de la Audiencia de Girona juzgará a D.C.V. por circular bajo los efectos del alcohol y arrollar a la ciclista Cristina Vilanova en la carretera que sube al santuario dels Àngels, en el municipio de Quart (Girona). La fiscalía y la acusación particular, que representa a la familia de la víctima, piden para el procesado 8 años de cárcel por un delito contra la seguridad vial, homicidio por imprudencia grave y omisión del deber de socorro.

Junto al acusado también se sentará en el banquillo J.V.P., quien lo acompañaba en el coche cuando tuvieron el accidente mortal, acusado del delito de omisión del deber de socorro. Tras el siniestro los dos huyeron del lugar, según la fiscalía, sin atender a la víctima que quedó gravemente herida en la carretera. Murió más tarde en el hospital a consecuencia de las heridas.

Según el escrito del fiscal, al que ha tenido acceso este medio, la mañana del 30 de octubre de 2021 D.C.V. conducía su coche acompañado de J.V.P. por la carretera GIV-6703 del municipio de Quart en dirección al santuario dels Àngels. Habían estado toda la noche de fiesta en Girona y habían consumido "importantes cantidades de alcohol", por lo que decidieron ir por esta carretera para "hacer curvas".

El ministerio público remarca que el conductor "era consciente" de que circulaba bajo los efectos del alcohol y "con sus facultades psicofísicas mermadas". El máximo permitido en la vía, que tiene señales verticales en las que se advierte del peligro por la presencia de ciclistas, es de 40 km/h y el procesado iba a 68 km/h.

Colisión brutal

De esta forma, el procesado no vio a la ciclista, de 35 años en ese momento, pese a que iba totalmente equipada con ropa reflectante y luces en la bici, y la arrolló en una curva. Según la fiscalía el conductor "colisionó brutalmente" con la víctima que fue "proyectada violentamente sobre el capó y parabrisas del coche conducido por el acusado agrietándolo completamente, volteándola por encima del vehículo hasta acabar a varios metros sobre el terraplén del margen de la vía". La bicicleta salió "despedida por el fuerte golpe quedando colgada de los árboles del margen de la carretera a unos tres metros de altura".

En el siniestro, el procesado perdió el control del coche y chocó contra una valla de protección, lo que provocó numerosos daños en el vehículo como el parabrisas destrozado sin visibilidad y una rueda reventada. Pese a esto, el fiscal añade que conductor y copiloto huyeron del lugar siendo "plenamente conscientes de la brutal colisión a la ciclista" y de que "en las inmediaciones no había nadie para prestar ayuda a la perjudicada", además de "ni siquiera advertir ni avisar ninguno de ellos a los servicios de emergencias para que pudieran asistirla ante la gravedad del impacto y las heridas consecuentes".

El conductor circuló unos 2,4 kilómetros sacando la cabeza por la ventanilla, ya que el parabrisas estaba roto, y dejando un rastro en el suelo por la llanta de la rueda. Precisamente, la policía consiguió localizarlos poco después gracias a esas huellas cuando estaban en el aparcamiento de un restaurante cercano cambiando la rueda y a punto de iniciar la marcha hacia una pista forestal "en dirección contraria al accidente para evitar ser descubiertos y localizados", según el escrito fiscal.

Imagen de la ciclista fallecida tras ser arrollada por un conductor borracho / el Periódico (cedida)

Un cazador que escuchó el impacto del accidente fue quien avisó a los servicios de emergencia. La ciclista fue trasladada grave al hospital Trueta de Girona pero falleció poco después como consecuencia de politraumatismo y graves heridas en el interior del tórax. Los procesados fueron detenidos y la policía hizo pruebas de alcoholemia al conductor que dio positivo.

Conductor arrepentido

La compañía aseguradora del vehículo del conductor procesado ya abonó una cantidad de dinero por este siniestro mortal a la familia de la ciclista, aunque, a través de su abogado Miguel Capuz, han pedido que les abonen los intereses correspondientes desde 2021. La fiscalía también pide que el conductor pierda el permiso para circular.

Por su parte, el letrado de D.C.V. solicita que se le condene a una pena de dos años de cárcel por esta muerte y remarca que en ningún momento tuvo voluntad de huir, sino que paró el vehículo en aparcamiento del restaurante, ya que era el más seguro para hacerlo, y poco después ya vino la policía. Ante el juzgado de instrucción, el procesado afirmó que "se arrepiente mucho de haber cogido el coche en estas condiciones y que le sabe muy mal por la familia de la ciclista y por ella, por lo que ha pasado por su mal comportamiento y está profundamente arrepentido".

También ha ingresado 35.000 euros en el juzgado para indemnizar a la familia de la ciclista por su pérdida. El otro acusado J.V.P. ha reconocido haber cometido el delito de omisión del derecho de socorro y reclama que se le condene al pago de una multa de 1.080 euros cuando la fiscalía solicita que abone 5.475 euros. El juicio comenzará el próximo lunes en la Audiencia de Girona.