La Guardia Civil desarticula un grupo criminal que asaltaba camiones en marcha en toda España

La Guardia Civil ha detenido a diez personas en el marco de una operación en la que se ha desarticulado un grupo criminal que asaltó al menos once camiones en marcha entre los meses de febrero y mayo en Cáceres, Cuenca, Huesca, Toledo, y Murcia, llevándose mercancía por valor de 481.000 euros.

Según ha informado la Guardia Civil en una nota de prensa, la Operación de Alto Impacto CERES 2.0. ha logrado acabar con un grupo "altamente especializado" que se dedicaba a robar mercancías mediante el conocido como método del "surfero".

Países europeos

De acuerdo con la información policial, sus integrantes tomaba gran cantidad de precauciones para evitar su captura, ya que no permanecían más de dos semanas en el mismo país, recorriendo varios países europeos, y cambiaban de itinerarios, medios de transporte y formas de desplazamiento.

Los presuntos autores se alojaban en viviendas alquiladas utilizando documentación falsa y contaban con una infraestructura estable en Francia, Reino Unido, Italia y Alemania. Para cometer los robos, empleaban dos vehículos de gran cilindrada para hacer labores de vigilancia y retener el tráfico para aislar al camión objetivo y facilitar el robo.

Cambio de rasante

Cuando el camión que era el objetivo circulaba más despacio y aprovechando un cambio de rasante o similar, aproximaban otro camión a la parte trasera del primer vehículo. Este vehículo estaba modificado, ya que se le había cortado la parte delantera de la caja, para permitir que una persona pudiera salir de su interior, apoyarse en el capó y así acercarse a la parte trasera del vehículo objetivo.

En este momento, con un sierra radial o herramienta similar, podían forzar los sistemas de seguridad. Después de hacerlo, el asaltante se adentraba en la caja el camión, seleccionaba las mercancías que iba a robar, y las lanzaba al vehículo modificado, donde otra persona las recogía. De esta forma, los camioneros que conducían los vehículos que eran objetivo no percibían el robo hasta que llegaban a su destino.

Asalto en la A-7

El pasado 13 de junio, la Guardia Civil detectó la llegada a España de varios miembros de la organización, que asaltaron un camión que circulaba por la A-7 en dirección Madrid, en el que robaron 16 televisores de plasma valorados en 12.800 euros.

Finalmente, el pasado 18 de junio se registró la vivienda donde se ocultaban, situada en Cox (Alicante), y se detuvo a los diez hombres. Estos tienen un historial delictivo por delitos contra el patrimonio y, en algunos casos, también por delitos contra las personas. Además, uno de ellos tenía en vigor una Orden Europea de Detención emitida por las autoridades de Rumanía y Austria.

En Toledo

Durante el registro se intervinieron una furgoneta y un camión, así como diversos sistemas de comunicación por radio, matrículas de distintos países, herramientas especializadas y la totalidad de los televisores sustraídos. Entre los robos que se les atribuyen, destaca el de un camión que transportaba tabaco por la AP-36 a la altura de Quintanar de la Orden (Toledo), valorado en 400.000 euros.

Los detenidos fueron puestos a disposición del Tribunal de 1ª Instancia plaza 2 de Orihuela (Alicante), que decretó su ingreso en prisión. La operación, denominada 'New Moon-Ceres', ha sido desarrollada por el grupo de investigación de CERES de la Comandancia de Toledo, en colaboración con el Ministerio del Interior de Rumanía, EUROPOL, el Grupo de Reserva y Seguridad (GRS) nº 3 de Valencia y la Unidad Técnica de Policía Judicial de la Guardia Civil.