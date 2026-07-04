Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Tour 2026 en directoTráfico Barcelona TourComprobar Lotería NacionalIncendio la BisbalHavaneres Calella de PalafrugellMossosShakiraUcrania
instagramlinkedin

En Villafranca de la Sierra

Muere un parapentista tras sufrir una caída en Ávila

El Centro Coordinador de Emergencias ha dirigido el incidente que ha comenzado al recibirse una llamada a las 14.45 horas

Helicóptero en Castilla y León

Helicóptero en Castilla y León / AP

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google

EP

Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico

Un hombre ha perdido la vida este sábado tras haber sufrido una caída mientras practicaba parapente en un descampado a unos 500 metros de la carretera AV-P-507, en el término municipal de Villafranca de la Sierra (Ávila), según ha informado el Centro de Emergencias 112 de Castilla y León.

El Centro Coordinador de Emergencias ha dirigido el incidente que ha comenzado al recibirse una llamada a las 14.45 horas en la sala de operaciones del 112 que informaba de que el piloto de un parapente había sufrido una caída, estaba herido de gravedad y había quedado inconsciente.

El gestor del 112 ha realizado una multiconferencia con Emergencias Sanitarias --Sacyl--, que se ha encargado de realizar una primera valoración e indicar al alertante lo que debía hacer hasta que llegasen los servicios de emergencia, y ha enviado un helicóptero medicalizado.

También se ha comunicado con el Centro Coordinador de Emergencias, que se ha encargado de coordinar el incidente, localizar la ubicación exacta de la víctima y movilizar el helicóptero de rescate de la Junta con dos rescatadores, una de ellas enfermera. Además, el 112 ha dado del incidente a la Guardia Civil COS y a los bomberos de Ávila.

Noticias relacionadas

Ambos helicópteros, el de rescate y el medicalizado, han tomado tierra en una zona cercana al accidentado, para proceder a atender al herido, y el personal sanitario ha confirmado su fallecimiento, por lo que se ha activado el protocolo judicial.

TEMAS

Añádenos en Google
  1. Incendios forestales en Catalunya y resto de España, en directo | Última hora del fuego en la Bisbal
  2. Sarah y Judith Andic sostienen que no había discrepancias por la herencia y que Jonathan acordó con su padre dejar Mango
  3. El Institut Josep Carreras despidió a dos cargos protegidos por la ley que denunciaron desvíos de fondos y otras irregularidades
  4. Alejandro Sáez, experto de la Organización Meteorológica Mundial: 'En 20 años, quizá recordaremos este verano como uno de los más fríos
  5. El incendio de Les Gavarres sigue quemando sin control y alcanza ya las 2.300 hectáreas afectadas
  6. Protecció Civil pide no desplazarse desde Barcelona a la Costa Brava 'por los incendios forestales activos
  7. Los médicos inspectores de la Seguridad Social denuncian retrasos de 720 días en las bajas: 'La gestión está siendo nefasta
  8. Ouigo abre nueva ruta desde Barcelona a uno de los destinos de verano más demandados en la Costa del Sol

Muere un parapentista tras sufrir una caída en Ávila

Muere un parapentista tras sufrir una caída en Ávila

La Guardia Civil investiga un tiroteo ocurrido esta madrugada en Almería

La Guardia Civil investiga un tiroteo ocurrido esta madrugada en Almería

Un hombre muere en un choque frontal entre un turismo y una furgoneta en la C-12, a la altura de Menàrguens (La Noguera)

Un hombre muere en un choque frontal entre un turismo y una furgoneta en la C-12, a la altura de Menàrguens (La Noguera)

Los vecinos confinados siguen desde sus viviendas la evolución del fuego

Detenido por instalar un GPS oculto en el coche de su exmujer para seguir todos sus movimientos en Zaragoza

Detenida una familia en Valencia por organizar estafas piramidales con las que robaron un millón de euros a 81 víctimas

Detenida una familia en Valencia por organizar estafas piramidales con las que robaron un millón de euros a 81 víctimas

El incendio de Girona, estabilizado en un 70%, quema 2.300 hectáreas y llega a urbanizaciones

El incendio de Girona, estabilizado en un 70%, quema 2.300 hectáreas y llega a urbanizaciones

Illa anuncia el cierre total del parque de Les Gavarres ante los incendios y mantiene confinados siete municipios

Illa anuncia el cierre total del parque de Les Gavarres ante los incendios y mantiene confinados siete municipios