Un hombre muere en un choque frontal entre un turismo y una furgoneta en la C-12, a la altura de Menàrguens (La Noguera)

Un hombre ha fallecido este sábado al mediodía como consecuencia de un accidente de tráfico en la C-12, en Menàrguens (La Noguera). Según informa el Servei Català de Trànsit, el siniestro ha tenido lugar alrededor de las 12:30 horas, en el punto kilométrico 157. Por causas que todavía se están investigando, se ha producido una colisión frontal entre un turismo y una furgoneta. Como consecuencia del accidente, ha fallecido el conductor del turismo.

A raíz del siniestro, se han desplazado cuatro patrullas de los Mossos d'Esquadra, cuatro dotaciones de los Bombers de la Generalitat y varias unidades del Sistema de Emergencias Médicas (SEM).

Noticias relacionadas

Con esta víctima, ya son 73 las personas que han fallecido este año en las carreteras catalanas (datos provisionales).