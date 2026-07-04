Sucesos
Un hombre muere en un choque frontal entre un turismo y una furgoneta en la C-12, a la altura de Menàrguens (La Noguera)
Con esta víctima, ya son 73 las personas que han fallecido este año en las carreteras catalanas
Un hombre ha fallecido este sábado al mediodía como consecuencia de un accidente de tráfico en la C-12, en Menàrguens (La Noguera). Según informa el Servei Català de Trànsit, el siniestro ha tenido lugar alrededor de las 12:30 horas, en el punto kilométrico 157. Por causas que todavía se están investigando, se ha producido una colisión frontal entre un turismo y una furgoneta. Como consecuencia del accidente, ha fallecido el conductor del turismo.
A raíz del siniestro, se han desplazado cuatro patrullas de los Mossos d'Esquadra, cuatro dotaciones de los Bombers de la Generalitat y varias unidades del Sistema de Emergencias Médicas (SEM).
Con esta víctima, ya son 73 las personas que han fallecido este año en las carreteras catalanas (datos provisionales).
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