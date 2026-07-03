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Castilla y León

La mujer fallecida en León presentaba un golpe en la cabeza producido por un objeto contundente

El presunto autor de los hechos ha sido trasladado a prisión por un delito de homicidio doloso

La mujer hallada muerta en Camponaraya presentaba un fuerte golpe en la cabeza y el presunto autor de los hechos ha sido trasladado a la prisión de León.

La mujer hallada muerta en Camponaraya presentaba un fuerte golpe en la cabeza y el presunto autor de los hechos ha sido trasladado a la prisión de León. / SUBDELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN LEÓN

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EP

LEÓN
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La mujer de 34 años que la Guardia Civil halló muerta en Camponaraya el pasado martes día 30 tras recibir un aviso de una discusión entre dos personas en el interior de una vivienda presentaba un fuerte golpe en la cabeza producido por un objeto contundente.

La Guardia Civil ya ha trasladado a prisión al presunto autor de los hechos, un varón de 65 años acusado de un delito de homicidio doloso que fue detenido en la citada vivienda.

Los hechos tuvieron lugar alrededor de las 22.00 horas del pasado martes día 30 de junio, cuando se recibió un aviso de una discusión entre dos personas en el interior de una vivienda ubicada en la localidad de Camponaraya, según fuentes de la Subdelegación del Gobierno en León.

A la llegada de la patrulla los efectivos localizaron a la víctima tendida en el suelo con un fuerte golpe en la cabeza y los servicios de emergencia confirmaron su fallecimiento. El presunto autor de los hechos se encontraba en una de las habitaciones, donde se procedió a su detención y traslado al puesto de Cacabelos para la instrucción de las oportunas diligencias.

La víctima es una mujer de 34 años que resultó fallecida tras sufrir una agresión con un objeto contundente (hacha).

La investigación permanece abierta con el objetivo de esclarecer las circunstancias de este suceso bajo la dirección de la autoridad judicial competente y por el momento no se descarta ninguna hipótesis.

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Tanto el detenido como las diligencias y pruebas recabadas han sido puestas a disposición de la Sección de Instrucción del Tribunal de Instancia de Ponferrada, en funciones de guardia. La autoridad judicial ha ordenado el ingreso del supuesto autor en el Centro Penitenciario de Villahierro (León).

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