Los Mossos investigan a un hombre que tenía cien colmenas de abejas robadas

Los Mossos d'Esquadra de la comisaría de Vilafranca del Penedès han denunciado a un hombre de 74 años por apropiarse indebidamente de un centenar de colmenas robadas en 2020 de dos explotaciones apícolas del Alt Penedès y el Garraf. Las colmenas fueron localizadas en dos asentamientos situados en una zona boscosa de Torrelles de Foix y posteriormente devueltas a su legítimo propietario.

En marzo de 2020 el representante de una explotación apícola con sede social en La Rioja informó de la sustracción de 440 colmenas ubicadas en distintos colmenares del municipio de Olivella, en la comarca del Garraf, y de Sant Martí Sarroca, en el Alt Penedès. Los agentes iniciaron una investigación y en colaboración con los Agentes Rurales se pudo localizar parte de las colmenas sustraídas en dos asentamientos ubicados en Torrelles de Foix hace unos meses.

Imágenes de colmenas de abejas recuperadas por Mossos / Mossos

Estas colmenas pudieron relacionarse con su legítimo propietario gracias a los números identificativos vinculados al Registro de Explotaciones Ganaderas del apicultor que cada colmena de la explotación debe llevar grabado de forma bien visible. A raíz del hallazgo se inició un dispositivo conjunto con los Mossos d'Esquadra para facilitar su recuperación.

Los días 10 y 11 de junio los agentes, acompañados por el propietario de las colmenas, inspeccionaron los dos asentamientos y comprobaron que la mayor parte del material localizado correspondía a las colmenas sustraídas en el año 2020. Durante la actuación se recuperó aproximadamente un centenar de colmenas, así como otros elementos vinculados a la explotación apícola, con un valor estimado de entre 18.000 y 20.000 euros, que fueron devueltos a su propietario.

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Imágenes de colmenas de abejas recuperadas por Mossos / Mossos

Durante la recuperación del material se presentó en el lugar un hombre que se identificó como titular de esa explotación apícola en Torrelles. Tras comprobar la documentación disponible, los Mossos d'Esquadra lo denunciaron como presunto autor de un delito de apropiación indebida, ya que se había quedado colmenas que no eran suyas. La investigación sigue abierta.