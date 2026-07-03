Investigación abierta
Detenido el operario que realizaba los trabajos con una radial por provocar el incendio de la Bisbal
Los Mossos le han tomado declaración en la comisaría
El incendio de la Bisbal entra en las Gavarres y ya afecta a 1.000 hectáreas
Los Mossos d'Esquadra han detenido al operario de la empresa que hacía los trabajos con una radial que habrían provocado el incendio de la Bisbal d'Empordà, que quema sin control en el macizo de Les Gavarres. El hombre utilizaba la herramienta en una zona donde estaba específicamente prohibido, porque se encuentra bajo el nivel tres del Plan Alfa. Tras la investigación inicial de los Agentes Rurales, los Mossos han ido hasta el domicilio del operario, fuera de la comarca, para llevarlo hasta la comisaría de la Bisbal d'Empordà.
Allí se la ha tomado declaración y luego ha quedado detenido por un delito de incendio forestal por imprudencia. Se espera que en las próximas horas pase a disposición judicial. El caso lo han llevado agentes de la Unidad Central de Medio Ambiente y del Área Básica de Investigación Criminal de la Bisbal de Empordà de los Mossos.
Según han informado los Mossos por redes sociales: "Identificamos y detenemos a un hombre presuntamente relacionado con el incendio de las Gavarres. Todo apunta a que el fuego se ha originado mientras realizaba trabajos con una radial a pie de carretera. Por el muy alto peligro de incendio, estas tareas están suspendidas".
Jaume Bosch, jefe de área regional de Girona de Agentes Rurales, ha dicho que la investigación apunta al uso "indebido" de una radial a pie de la carretera que atraviesa Les Gavarres como origen del fuego, ya que el Plan Alfa se encuentra en el nivel 3. Según ha detallado, se trataría de una radial que se habría utilizado para apretar una pieza metálica para colocar una señalización en carretera y la empresa ya ha sido identificada.
Suscríbete para seguir leyendo
- Carme, voluntaria con 89 años: 'Mi criterio es que la persona mayor nunca pierda el ánimo de crecer
- Un 40% de los pacientes con cáncer de próstata reciben tratamientos que pueden favorecer la osteoporosis
- La víctima de la violación de Igualada habla por primera vez cinco años después: 'Yo no lo recuerdo, pero mi cuerpo lo vivió
- La cueva de Altamira deja de ser un monumento
- La terapeuta de los Andic trató con padre e hijo su conflicto por el coste de la boda del primogénito
- Asaltan y roban un coche en plena autovía en Albacete, dejando a sus pasajeros, un padre y su hija, abandonados en la carretera
- Las hermanas de Jonathan Andic: 'Mi hermano no tiene ninguna obsesión por el dinero
- Tragedia en Canadá: muere por rabia un niño de 11 años que despertó con un murciélago en la cara