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Cinco menores detenidos por una agresión homófoba en Mataró

Los arrestados golpearon a la víctima mientras le insultaban por su orientación sexual

Paliza de diez jóvenes a un menor en un ataque homófobo en Mataró

Un coche de los Mossos d'Esquadra

Un coche de los Mossos d'Esquadra / David Zorrakino - Europa Press

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Germán González

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Barcelona
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Los Mossos d'Esquadra de la comisaría de Mataró detuvieron el pasado 30 de junio a cinco menores de edad por un presunto delito contra el ejercicio de derechos fundamentales y libertades públicas y lesiones leves. Los hechos tuvieron lugar la madrugada del 21 de junio en las fiestas de un barrio del municipio de Mataró, cuando la víctima habría sido increpada por un grupo de jóvenes después de haberse besado con otro chico.

El grupo de agresores siguió a la víctima durante un tramo de camino y uno de los chicos le agredió hasta que cayó al suelo donde más miembros del grupo le siguieron golpeando mientras proferían insultos homófobos.

La Oficina de Atención al Ciudadano de la comisaría de Mossos d'Esquadra de Mataró hizo diferentes gestiones y unos días más tarde se detuvo a cinco chicos menores de edad como autores de un delito contra el ejercicio de derechos fundamentales y libertades públicas además de uno leve de lesiones. Los arrestados pasaron a disposición de la Fiscalía de Menores.

Cuando ocurrieron los hechos, el alcalde de David Bote expresó su apoyo y solidaridad con la víctima y su familia por redes sociales: “Quiero condenar rotundamente la agresión homófoba que ha sufrido un menor en nuestra ciudad”, señaló, añadiendo que “en la ciudad no hay lugar para el odio, la intolerancia ni para ninguna agresión”.

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Bote también afirmó que el consistorio seguirá “plantando cara a cualquier forma de LGTBI-fobia” y defendiendo una ciudad “donde todo el mundo pueda vivir con libertad y respeto”.

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