Narcotráfico
Estos son los tatuajes de 'El Pantoja', un peligroso fugitivo: la policía pide ayuda ciudadana para localizarlo
El delincuente lleva huido de la justicia desde hace más de un año
Se fuga de la cárcel de Algeciras el líder del clan de narcos de Los Pantoja (noticia publicada el 28/03/2025)
Un narco se fuga de una cárcel francesa después de Navidad y lo detienen cuando iba a ver a unos familiares en Sevilla
Hace más de un año, la Audiencia Provincial de Cádiz emitió una orden de búsqueda y captura sobre el líder del clan del narcotráfico de Los Pantoja, Jesús Heredia Heredia.
El delincuente aprovechó un permiso penitenciario de un fin de semana para fugarse: pasados esos días, no regresó al centro.
Tres tatuajes
En estos momentos, 'El Pantoja' sigue prófugo de la justicia y es uno de los más buscados de España. De hecho, la Policía Nacional ha lanzado una alerta pública a través de sus redes sociales para solicitar ayuda a la ciudadanía para localizar al fugado.
"Hay unos tatuajes que este verano no pueden pasar desapercibidos", explica un agente mientras muestra varios tatuajes de Heredia. Las imágenes muestran tres diseños distintos, uno de ellos su propio nombre: Jesús.
El policía asegura que, en esta época tan calurosa, el prófugo llevará los tatuajes al descubierto y, "si se tumba en la toalla de al lado, puede que lo reconozcas".
Cambio de imagen
Los tatuajes son la forma más fácil y eficaz de identificar a 'El Pantoja', ya que, debido a la presión policial, Heredia "podría haber cambiado deliberadamente su físico".
De hecho, la Policía ha mostrado una imagen generada con inteligencia artificial sobre el posible aspecto que tendría el delincuente en estos momentos.
La autoridad asegura que "tu colaboración es importante" y que, si alguien lo localiza, debe llamar al 091 o escribir un correo a 'losmasbuscados@policia.es'.
El Messi del Hachís
Jesús Heredia es uno de los lugartenientes de Abdellah El Haj, conocido como el 'Messi del hachís', y cuenta con un amplio historial delictivo. Su actividad delincuencial se basaba en capitalizar buena parte de la entrada de hachís por el Estrecho de Gibraltar.
'El Pantoja' estaba cumpliendo cinco años de prisión y, en el momento de la fuga, en 2025, era su tercero año de encarcelamiento.
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