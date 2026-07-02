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En O Carballiño

Una mujer asfixia a su madre octogenaria hasta la muerte en Ourense

La detenida, de unos treinta años y con trastornos psiquiátricos, permanece ingresada en la unidad de agudos

Una ambulancia entrando en el CHUO.

Una ambulancia entrando en el CHUO. / Inaki Osorio

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Lucila González / Patricia Pedrido Davila

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Una mujer con trastornos psiquiáticos se ha confesado autora de la muerte por asfixia de su madre, de 82 años, en O Carballiño (Ourense).

El presunto homicidio, que investiga la Guardia Civil, ocurrió en la madrugada de este jueves en la casa en la que convivían en la aldea de A Granxa, en la parroquia de Seoane.

Según apuntan fuentes de la Benemérita, la presunta matricida—que se halla en la treintena— sufre trastornos psiquiáticos. Tras los hechos, la encontraron deambulando y dando gritos por el pequeño núcleo de población, en el que residen pocos vecinos.

La Guardia Civil, con la colaboración de la Policía Local, procedió a su detención y fue ingresada en la unidad psiquiátrica de agudos del Complexo Hospitalario Universitario de Ourense (CHUO).

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El cuerpo de la fallecida fue conducido al mismo hospital para proceder a la autopsia.

Fuente: Faro de Vigo

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