Dos detenidas por una docena de robos en viviendas de Sarrià-Sant Gervasi con el método de la radiografía

Agentes de paisano del Grupo de Delincuencia Urbana (Fura) y de la Unidad de Investigación del distrito de los Mossos d'Esquadra en Sarrià-Sant Gervasi detuvieron el 28 de junio a dos mujeres de 25 y 30 años que presuntamente habían cometido una docena de robos con fuerza en el interior de viviendas en la ciudad de Barcelona. El arresto tuvo lugar aproximadamente a las 14:30 horas en la calle Buenos Aires de Barcelona.

Los agentes buscaban a las sospechosas tras constatar que habían participado en varios hurtos y robos en la zona. Las identificaron un grupo de paisano, a partir de imágenes que disponían los agentes, y por eso iniciaron un seguimiento discreto. La policía observó como las dos mujeres se detenían ante el portal de un edificio de viviendas. Mientras una mantenía una actitud vigilante, la otra manipulaba la cerradura de la puerta de acceso.

Las sospechosas repitieron esta maniobra en varias ocasiones, llegando a acceder al interior de dos vestíbulos. En ese momento, los agentes las interceptaron y, tras confirmar su identidad, las detuvieron.

Según los Mossos, las ladronas, que acumulan seis detenciones practicadas por la policía catalana por delitos contra el patrimonio, utilizaban el método conocido como la radiografía o resbalón. Esta técnica es utilizada por los ladrones para abrir puertas que han sido cerradas sin echar la llave. Consiste en deslizar una lámina de plástico flexible, como una radiografía o una tarjeta de crédito, entre el marco y la puerta para desplazar el resbalón.

Método de la radiografía

Cuando las registraron las mujeres llevaban encima un rotulador y un plástico recortado y flexible. Según Mossos, las sospechosas aprovechaban un descuido cuando alguien abría el portal o forzaban la cerradura con un plástico para entrar en los edificios. Después accedían a los pisos cuando estos quedaban vacíos y cerrados, pero sin haber echado la llave. Principalmente, sustraían joyas de gran valor y dinero en efectivo. En uno de los casos se hicieron con un botín de 10.000 euros en efectivo y joyas valoradas en casi 17.000 euros.

Los hechos investigados tuvieron lugar en el distrito de Sarrià-Sant Gervasi entre los meses de marzo y junio de este año. Las denuncias de las víctimas y las imágenes de las cámaras de videovigilancia fueron claves para identificar a las autoras de los hechos investigados.

Los investigadores atribuyen once robos con fuerza en domicilios, algunos en grado de tentativa, a una de las autoras, mientras que la otra habría participado en cinco de los hechos investigados. No obstante, la investigación continúa abierta y no se descartan nuevas detenciones. Las detenidas pasaron a disposición judicial el 1 de julio.

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Caída de delitos

Los Mossos recuerdan que de enero a mayo de este año 2026, los delitos relacionados con robos con fuerza en domicilios en la ciudad de Barcelona se ha reducido un 6,93% respecto al mismo período de 2025. En comparación con el mismo período de 2019, el delito de robos con fuerza en el interior de domicilios ha disminuido un 53,05%.