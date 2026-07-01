Seis condenados por torturar a un discapacitado y tatuarle un pene en la cara en Mallorca

Seis personas han sido condenadas a sendas penas de cinco meses de prisión por torturar y retener a un hombre discapacitado en Manacor. Los acusados tatuaron penes y sujetadores a la víctima, le sellaron los labios con pegamento y le cosieron los dedos de los pies como parte de un supuesto concurso ideado por el propio perjudicado. Los procesados comparecieron ayer en la Audiencia Provincial de Palma, donde reconocieron los hechos y aceptaron las condenas tras el acuerdo alcanzado entre sus abogados, la Fiscalía y la acusación particular, según han confirmado fuentes jurídicas. Deberán indemnizar a la víctima con casi 20.000 euros. Otro encausado fue absuelto al retirarse los cargos contra él.

Los hechos ocurrieron entre los días 5 y 7 de marzo de 2021. Los seis condenados participaron en un concurso titulado "Cambia mi look o destrózalo" que la víctima organizó a través de internet. Las bases de este juego consistían en que el perjudicado tenía que superar varias pruebas consensuadas. Si no lo conseguía, los participantes lograban puntos con los que optaban a un premio final de 3.000 euros por cabeza. La víctima se comprometió a pagar estas cantidades "si ganaban sin superar ningún límite no consensuado entre las partes", detalló la Fiscalía en su escrito de acusación.

Tres días

Acusados y víctima estuvieron tres días en el domicilio de Manacor donde convivían dos de los procesados. Los seis condenados sometieron al hombre discapacitado a torturas varias para "vejarlo" y "hacer mofa". Le tatuaron dos penes en la frente y la cara, le rasuraron las cejas, le hicieron otro tatuaje de un sujetador en el pecho y la espalda, le inmovilizaron las muñecas con bridas, le sellaron los labios con pegamento y le cosieron los dedos de los pies. También le aplicaron cera ardiendo en el brazo para depilarle, le tiraron agua fría y le obligaron a pasear vestido de mujer por el interior de un supermercado "en contra de su voluntad".

El denunciante, con tatuajes hechos por los acusados. / DM

El último día, cuando la víctima quiso marcharse de la vivienda, los procesados se lo impidieron. Lo retuvieron durante media hora, mientras le presionaban para que pagara la cantidad prometida. El hombre se negaba porque sostenía que habían sobrepasado los límites pactados. Finalmente, le dejaron irse y el perjudicado acudió a la Policía Nacional para presentar una denuncia. A consecuencia de las torturas, la víctima sufrió diversas lesiones y tuvo que ser atendida en un hospital. Los tatuajes no pudieron ser eliminados, lo que según la Fiscalía supone una secuela estética, y la experiencia le dejó además un cuadro de estrés postraumático.

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La Fiscalía imputó a los acusados delitos de lesiones, detención ilegal y contra la integridad moral, por los que reclamó cuatro años y medio de prisión para cada uno, una multa de 600 euros y que indemnizaran al perjudicado con 18.160 euros por las lesiones y las secuelas. Finalmente, el acuerdo de conformidad ha fijado las penas en cinco meses de prisión.