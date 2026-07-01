Un narco se fuga de una cárcel francesa después de Navidad y lo detienen cuando iba a ver a unos familiares en Sevilla

Hace unos días fue detenido en Sevilla un narcotraficante condenado a siete años de cárcel por la justicia francesa y que no volvió al centro penitenciario en el que cumplía pena tras un permiso en Navidad. La colaboración entre los Mossos d'Esquadra y la Policía Nacional ha permitido localizar y arrestar al sospechoso en Sevilla cuando iba a visitar a unos familiares en un polígono industrial de esta localidad. Ahora, volverá a Francia para seguir cumpliendo con esta pena más otra por un delito de quebrantamiento de condena. Además, el sospechoso cuenta con numerosos antecedentes por tráfico de drogas.

Tras constatar que no había vuelto a la cárcel tras el permiso, las autoridades francesas emitieron una orden internacional de busca y captura. La unidad de Mossos especialista en localización de fugitivos la recibió en febrero y comprobaron que el sospechoso usaba varias identidades y cambiaba continuamente de domicilio, para evitar su detención. Sin embargo, descubrieron que mantenía contactos esporádicos con familiares que vivían en Andalucía. De esta forma, localizaron en Sevilla y alertaron a agentes de la Policía Nacional.

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Tras hacer vigilancias, los agentes localizaron al fugitivo en una zona industrial de la demarcación y pudieron detenerlo. Después fue puesto a disposición del juzgado de guardia que ordenó su ingreso en prisión, a la espera de ser extraditado a Francia para seguir cumpliendo la pena de cárcel.