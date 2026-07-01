Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Accidente LleidaTasa SheinAP7Baliza V16PederastaJoan LaportaEmiliano García-PageBarcelonaTráfico Tour de FranciaTour de Francia 2026Gabriel RelañoGabriela Berlingeri
instagramlinkedin

Sucesos

Un narco se fuga de una cárcel francesa después de Navidad y lo detienen cuando iba a ver a unos familiares en Sevilla

La colaboración entre Mossos y Policía Nacional ha sido clave para encontrar al sospechoso

Cae una banda de narcos que enviaba droga por paquetería desde Castelldefels hasta Rennes

Un detenido en un calabozo de Mossos

Un detenido en un calabozo de Mossos / Mossos

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google
Germán González

Germán González

Barcelona
Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico

Hace unos días fue detenido en Sevilla un narcotraficante condenado a siete años de cárcel por la justicia francesa y que no volvió al centro penitenciario en el que cumplía pena tras un permiso en Navidad. La colaboración entre los Mossos d'Esquadra y la Policía Nacional ha permitido localizar y arrestar al sospechoso en Sevilla cuando iba a visitar a unos familiares en un polígono industrial de esta localidad. Ahora, volverá a Francia para seguir cumpliendo con esta pena más otra por un delito de quebrantamiento de condena. Además, el sospechoso cuenta con numerosos antecedentes por tráfico de drogas.

Tras constatar que no había vuelto a la cárcel tras el permiso, las autoridades francesas emitieron una orden internacional de busca y captura. La unidad de Mossos especialista en localización de fugitivos la recibió en febrero y comprobaron que el sospechoso usaba varias identidades y cambiaba continuamente de domicilio, para evitar su detención. Sin embargo, descubrieron que mantenía contactos esporádicos con familiares que vivían en Andalucía. De esta forma, localizaron en Sevilla y alertaron a agentes de la Policía Nacional.

Noticias relacionadas

Tras hacer vigilancias, los agentes localizaron al fugitivo en una zona industrial de la demarcación y pudieron detenerlo. Después fue puesto a disposición del juzgado de guardia que ordenó su ingreso en prisión, a la espera de ser extraditado a Francia para seguir cumpliendo la pena de cárcel.

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. El CERN apaga su gran acelerador de partículas durante cuatro años y se prepara para 'inaugurar una nueva era para la física
  2. La jueza acuerda hacer una copia del móvil de la viuda de Isak Andic y de los excursionistas que auxiliaron a Jonathan
  3. Google Maps y Waze obligan a los Mossos a cambiar sus controles en carretera: 'En cuanto llevas 10 minutos, todo el mundo se avisa
  4. Las banderas negras ponen el foco sobre seis playas catalanas mal gestionadas y contaminadas
  5. La familia del bebé muerto en Sabadell aportará fotos y el historial pediátrico para defender su inocencia
  6. La terapeuta de la familia Andic deberá justificar ante la jueza si se acoge al secreto profesional
  7. La terapeuta de la familia Andic declara durante tres horas como testigo ante la jueza
  8. Más de 40 heridos en un accidente de autocar en Lleida, cuatro de ellos en estado crítico

Un narco se fuga de una cárcel francesa después de Navidad y lo detienen cuando iba a ver a unos familiares en Sevilla

Un narco se fuga de una cárcel francesa después de Navidad y lo detienen cuando iba a ver a unos familiares en Sevilla

Detenido un hombre de 64 años por la muerte de una mujer de 38 en León

Detenido un hombre de 64 años por la muerte de una mujer de 38 en León

La fiscalía pide siete años de prisión para un menor por matar a un hombre con un sacacorchos en una parada del NitBus

La fiscalía pide siete años de prisión para un menor por matar a un hombre con un sacacorchos en una parada del NitBus

La fiscalía pide siete años de prisión para un menor por matar a un hombre con un sacacorchos en una parada del NitBus

La fiscalía pide siete años de prisión para un menor por matar a un hombre con un sacacorchos en una parada del NitBus

La conductora del autobús accidentado en Lleida hacía poco que trabajaba en la empresa e iba acompañada de un instructor

Más de 40 heridos en un accidente de autocar en Lleida, cuatro de ellos en estado crítico

Más de 40 heridos en un accidente de autocar en Lleida, cuatro de ellos en estado crítico

Evolución favorable del incendio de Leciñena (Zaragoza), con 2.200 hectáreas afectadas

Jonathan Andic estaba "bloqueado" y "en shock" tras la caída del padre, según los excursionistas que lo ayudaron